هام للأساتذة المغاربة الراغبين في العمل بالإمارات ﻿

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن رغبتها في استقطاب معلمي لغة عربية من المملكة المغربية، حيث تم تحديد تاريخ 15 الى 20 أبريل 2018، كتاريخ للمقابلات والامتحان بجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش.

"شوف تيفي"

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن رغبتها في استقطاب معلمي لغة عربية من المملكة المغربية، حيث تم تحديد تاريخ 15 الى 20 أبريل 2018، كتاريخ للمقابلات والامتحان بجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش.

وحسب ما كشفت عنه مواقع متخصصة في الوظائفق، فإن على المرشحين التسجيل عن طريق موقع وزارة التربية التعليم :

https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/Pages/Jobs.asp

وأوضحت المصادر ذاتها أن على الراغبين في التقدم إلى هذا الامتحان التوفر على الشروط الثالية:

1-أن يكون حاصلا على إجازة في تخصص اللغة العربية وآدابها بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا،

2- أو أن يكون حاصلا على شهادة العالمية في التعليم العتيق

3- يفضّل من لديه خبرة في التعليم.

4- يفضّل من لديه مؤهل تربويّ.

5- يفضّل من يكون حاصلا على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

6-يفضّل من يجيد لغة ثانية إجادة تامّة.

7-يخضع المتقدم للوظيفة لاختبار تحريري، ثم لمقابلة شخصية.

وعلى الراغبين في اجتياز المباراة توجيه السيرة الذاتية إلى الإيميل التالي:

[email protected]