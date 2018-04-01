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خرج على راسو...هذا ما قررته المحكمة في حق القاصر الي شرمل استاذتو

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 21:47 خرج على راسو...هذا ما قررته المحكمة في حق القاصر الي شرمل استاذتو | حوادث و حقوق
خرج على راسو...هذا ما قررته المحكمة في حق القاصر الي شرمل استاذتو
أصدرت محكمة مدينة الدار البيضاء يومه الأربعاء الحادي عشر من الشهر الجاري حكمها النهائي ، في حق التلميذ القاصر الذي ''شرمل'' أستاذته على مستوى الوجه قبل شهرين بثانوية الحسين بن علي بالحي المحمدي

شوف تيفي

أصدرت محكمة مدينة الدار البيضاء يومه الأربعاء الحادي عشر من الشهر الجاري حكمها النهائي ، في حق التلميذ القاصر الذي "شرمل" أستاذته على مستوى الوجه قبل شهرين بثانوية الحسين بن علي بالحي المحمدي بالدار البيضاء.

وبهذا الخصوص علمت قناة "شوف تيفي" أن المحكمة الجزرية لمنطقة "عين السبع" بمدينة الدار البيضاء قررت رفع مبلغ التعويض في حق القاصر الذي "شرمل" استاذته قبل شهرين لعشرة ملايين سنتيم عوض ثلاثة ملايين سنتيم وخفض العقوبة الحبسية من أربعة أشهر إلى ثلاثة أشهر حسب أحد المصادر.

وجدير بالذكر أنه في حالة عدم قدرة أب التلميذ على سداد التعويض المذكور فإنه من حق المحكمة الحجز على ممتلكاته أو تعويضها بالسجن في حق أب القاصر.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب المحكمة القاصر شرمل استاذتو

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