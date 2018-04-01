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تفاصيل صادمة عن عمليات إغتصاب تهز منطقة أيت بعمران إقليم سيدي إفني‎

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 21:41 تفاصيل صادمة عن عمليات إغتصاب تهز منطقة أيت بعمران إقليم سيدي إفني‎ | حوادث و حقوق
تفاصيل صادمة عن عمليات إغتصاب تهز منطقة أيت بعمران إقليم سيدي إفني‎
إهتزت منطقة أيت بعمران سيدي إفني على وقع جرائم إغتصاب متفارقة الأسبوع الجاري، إثر إقدام شخص سيتيني على هتك عرض عدد من الأطفال والطفلات بعد إستدراجهم لأحدى الحقول الزراعية ومماسة شذوذه الجنسي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

إهتزت منطقة أيت بعمران سيدي إفني على وقع جرائم إغتصاب متفارقة الأسبوع الجاري، إثر إقدام شخص سيتيني على هتك عرض عدد من الأطفال والطفلات بعد إستدراجهم لأحدى الحقول الزراعية ومماسة شذوذه الجنسي عليهم.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الواقعة جرى إكتشافها بعد قيام إحدى البنات على إطلاق حمار على أنثى، ومشاهدتهما وهما يمارسان الجنس، وتلذذها بتلك المشاهد البورنوغرافية للحيوانين، ما آثار إنتباه والده، الذي قام بعد عودته للمنزل بإخبار زوجته بما فعلته البنت، ليتم محاصرتها بسيل من الأسئلة المحرجة فما كان أن بدأت بسرد كل التفاصيل الصادمة، التي جرت معها ومع إخواتها وأبناء عمها من إغتصاب وحشي من طرف أحد شيوخ الدوار.

وأضافت ذات المصادر، أن ما أفصحت عنه البنت نزل كالصاعقة على والدها، الذي توجه فور سماعه لتفاصيل الواقعة رفقة أخيه صوب منزل المشتبه فيه رفقة إحدى الضحايا، وجرى مواجهته بالأفعال التي إقترفها في حق الطفلات والأطفال الصغار، مذكرين إياه بما كان يفعله معهما كأباء حينما كانوا في سن صغيرة قبل حوالي 15 سنة إثر نهشه للحومهما هم أيضا وهتك عرضهما.

هذا، وقرر آباء الضحايا وضع شكاية لدى مصالح الدرك الملكي بسيدي إفني ضد المشتبه فيه يتهمنه بإغتصاب فلذات أكبادهم.

وفي قضية أخرى مشابهة مع الأولى تعرض شاب يعاني من مرض عقلي يبلغ من العمر 18 سنة للإغتصاب شنيع من طرف شخص جرى اعتقاله من قبل رجال الدرك الملكي بميراللفت يوم الأحد الماضي، بعد تقدم عائلة الضحية بشكاية تفيد فيها تعرض إبنها لعملية إستغلال جنسي من طرف شخص معلوم الهوية.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن عناصر الدرك الملكي بعد تلقيها الشكاية أمرت بإخضاع الضحية للخبرة الطبية والتي أكدت فعلا عن وجود آثار لعملية الإغتصاب على مستوى الذبر.

وهي الفحوصات التي عجلت بإعتقال المشتبه فيه يوم الأحد الماضي من أجل التحقيق معه في المنسوب له ومواجهته مع الضحية الذي يتميز بذاكرة جد قوية بالرغم من مرضه العقلي، حيث إستطاع إسترجاع كافة تفاصيل وحيثيات عملية هتك عرضه من طرف الموقوف وسردها بكل عفوية أمام الضابطة القضائية.

هذا، ومن المنتظر أن تبدأ عملية محاكمة المشتبه فيه بداية من الأسبوع المقبل بمحكمة الإستئناف بمدينة أكادير

‫شوف تيفي

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إغتصاب أيت بعمران سيدي إفني‎ شوف تيفي

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