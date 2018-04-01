عاجل..اعتقال المتورطين في قضية رشق سيدة بحجارة وقتلها في لوطوروت بتيفلت ﻿

تمكنت مصالح الدرك الملكي بتيفلت بتنسيق مع الشرطة القضائية، يومه الجمعة، من إيقاف ثلاث أشخاص، تورطوا في رشق سيارة بالحجارة بالطريق السيار الرابط بين تيفلت وسيدي علال البحراوي ما تسبب في و فاة سيدة.

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح الدرك الملكي بتيفلت بتنسيق مع الشرطة القضائية، يومه الجمعة، من إيقاف ثلاث أشخاص، تورطوا في رشق سيارة بالحجارة بالطريق السيار الرابط بين تيفلت وسيدي علال البحراوي ما تسبب في و فاة سيدة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية فإن الأبحاث والتحريات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي، مكنت من التعرف على هوية المتورطين في هذا العمل الإجرامي، ومن بينهم الفاعل الرئيسي، الذي تم إيقافه أولا بعد عملية أمنية بتنسيق مع الشرطة القضائية بحي الرشاد بتيفلت، ما ساهم في إيقاف شريكيه.

وأشارت المصادر ذاتها أن الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و26 سنة تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، مشيرة إلى أن الموقوفين، حاولوا ذبح عون سلطة "مقدم" بواسطة منجل خلال عملية المطاردة.