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نــــايضة.. روسيا لا تستبعد احتمال اندلاع حرب مع الولايات المتحدة

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 21:35 نــــايضة.. روسيا لا تستبعد احتمال اندلاع حرب مع الولايات المتحدة | دولي
نــــايضة.. روسيا لا تستبعد احتمال اندلاع حرب مع الولايات المتحدة
اعتبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا يومه الخميس إثر جلسة مغلقة عقدها أعضاء مجلس الأمن الدولي وخصصت لسوريا أن ''الأولوية هي لتجنب خطر الحرب''.

"شوف تيفي"

 اعتبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا يومه الخميس إثر جلسة مغلقة عقدها أعضاء مجلس الأمن الدولي وخصصت لسوريا أن "الأولوية هي لتجنب خطر الحرب".

 وردا على سؤال عن امكان اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وروسيا، قال الدبلوماسي الروسي "لا يمكن أن نستبعد أي احتمال"، ولم يتم التطرق خلال الاجتماع إلى مشروع قرار عرضته السويد ينص على إرسال بعثة لنزع الاسلحة الكيميائية إلى سوريا.

 وقالت مصادر دبلوماسية أن هذا المشروع ترفضه خصوصا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وهولندا لأنه لا يفرض إنشاء آلية تحقيق حول هجوم كيميائي مزعوم وقع السبت في دوما بالغوطة الشرقية، وصرح نيبنزيا أن ما تم تناوله الخميس هو "السياسة العدائية لبعض أعضاء المجلس"، وأضاف ان "التهديدات تشكل انتهاكا لميثاق الامم المتحدة"، معتبرا ان تدخلا عسكريا غربيا سيكون "بالغ الخطورة لان جنودنا هناك"، حسب ما أورده موقع اذاعة مونت كارلو الدولية.

 وأوضح الدبلوماسي الروسي أيضا أن بلاده طلبت عقد اجتماع علني لمجلس الامن حول سوريا الجمعة الساعة 14,00 لكنّ حضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لهذه الجلسة كان حتى مساء الخميس لا يزال غير مؤكد.

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