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حصري وبالصور.. مباشرة بعد الجمع العام أوزال وعمور يحفزان لاعبي الرجاء للفوز في الديربي

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 21:32 حصري وبالصور.. مباشرة بعد الجمع العام أوزال وعمور يحفزان لاعبي الرجاء للفوز في الديربي | سبور
حصري وبالصور.. مباشرة بعد الجمع العام أوزال وعمور يحفزان لاعبي الرجاء للفوز في الديربي
زار محمد أوزال رئيس اللجنة المؤقة لتسيير الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، لاعبي القلعة الخضراء، بأحد فنادق الدار البيضاء، مباشرة بعد نهاية فعاليات الجمع العام الإستثنائي للنادي.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

زار محمد أوزال رئيس اللجنة المؤقة لتسيير الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، لاعبي القلعة الخضراء، بأحد فنادق الدار البيضاء، مباشرة بعد نهاية فعاليات الجمع العام الإستثنائي للنادي.

وبادر أوزال رفقة بعض المنخرطين والرئيس السابق أحمد عمور بتحفيز اللاعبين على تقديم كل ما لديهم لتحقيق نتيجة الفوز أمام فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الإحترافية.

وأكد عمور خلال لقائه باللاعبين، أن من أولويات اللجنة المؤقتة صرف مستحقات اللاعبين، وتحسين ظروف باقي الموظفين في الفريق.

 

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شوف سبور المغرب الرجاء محمد أوزال عمور

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