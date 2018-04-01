الإطاحة بأحد أهم تجار الحشيش بوجدة ﻿

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن وجدة ، خلال الأسبوع الجاري 2018،من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة يشتبه في تورطه في حيازة و ترويج مخدر الشيرا.

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن وجدة ، خلال الأسبوع الجاري 2018،من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة يشتبه في تورطه في حيازة و ترويج مخدر الشيرا.

وحسب ولاية أمن وجدة فقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية خلال هذه العملية من توقيف المشتبه فيه بالقرب من سوق مليلية ،حيث مكنت عملية التفتيش على متن الناقلة من حجز 142 كيلوغرام من صفائح مخدر الشيرا المعدة للترويج .

وأكدت الولاية أن المشتبه فيه تم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، ورصد ارتباطاتها المحتملة داخل و خارج أرض الوطن.