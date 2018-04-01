المغربي مصطفى عبدلاوي يظفر ببرونزية في بطولة إفريقيا للجيدو ﻿

أحرز المغربي مصطفى عبدلاوي الميدالية البرونزية لوزن (أزيد 100 كيلوغرام) رجال في بطولة إفريقيا للجيدو المقامة بتونس.

"شوف سبور"

أحرز المغربي مصطفى عبدلاوي الميدالية البرونزية لوزن (أزيد 100 كيلوغرام) رجال في بطولة إفريقيا للجيدو المقامة بتونس.

وتمكن العبدلاوي من الظفر بالميدالية البرونزية ، بعد تغلبه على حامل اللقب الجزائري نجيب تمار في ربع النهاية بعدما كان قد تجاوز الموريسي سيباستيان بيرين في ثمن النهائي، لكن مساره الجيد سيتوقف عند بوابة السنغالي مباغنيك ندياي في الدور قبل النهائي، قبل أن ينجح مصطفى في التعويض خلال الترضية بفوزه على مواطنه الشاب عادل حجي الذي اكتفى بالمرتبة الخامسة و هي المرتبة نفسها التي حققتها مواطنتهما فاطمة الزهراء شاكر في وزنها 78- كلغ.

ويذكر أن المنتخب المغربي حقق في اليوم الأول من البطولة الافريقية ميداليتين (ذهبية و برونزية) محتلا بذلك المركز الرابع في سبورة الترتيب وراء الثلاثي الجزائر، تونس و مصر.