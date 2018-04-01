عاجل..جريمة بشعة هزت البيضاء:وفاة الشابة اللي شرملها وطعنها خطيبها الملتحي حتا تهرسات فيها الجنوية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الشابة التي تعرضت للطعن على يد شاب بالقرب من محكمة القطار الوازيس بالبيضاء، لفظت أنفاسها قبل قليل من مساء يومه الجمعة 13 أبريل، داخل مستعجلات مستشفى بوافي.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الشابة التي تعرضت للطعن على يد شاب بالقرب من محكمة القطار الوازيس بالبيضاء، لفظت أنفاسها قبل قليل من مساء يومه الجمعة 13 أبريل، داخل مستعجلات مستشفى بوافي.

وأشار مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الضحية تبلغ من العمر قيد حياتها 35 سنة، تقطن بمنطقة الحي الحسني، مؤكدا أن المصالح الأمنية، حلت بالمستشفى المذكور لمعاينة الجثة التي سيتم نقلها إلى مستودع الأموات الرحمة.

وأكد ذات المصدر أن شهود عيان، حضروا تفاصيل الجريمة، وكشفوا أن المتورط في النازلة شاب ملتحي قصير القامة.

تجدر الإشارة إلى أن المعطيات الأولى الخاصة بالجريمة، تشير إلى أن علاقة خطوبة تجمع الشاب بخطيبته الضحية.