هاذ شي خطير بزاف..شبكة ديال الدعارة في دكالة خطفات شابة بيضاوية وتاجرت بها من أجل افتضاض بكارتها ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، بنسخة من شكاية موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، تقدمت بها سيدة تقطن بحي درب غلف، أفادت من خلالها أن ابنتها ''د.ن''، تعرضت للاختطاف والاعتداء الجسدي

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" يومه الجمعة، بنسخة من شكاية موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، تقدمت بها سيدة تقطن بحي درب غلف، أفادت من خلالها أن ابنتها "د.ن"، تعرضت للاختطاف والاعتداء الجسدي والجنسي.

وأوضحت صاحبة الشكاية لـ "شوف تيفي" أن ابنتها البالغة من العمر 19 سنة والتي تعمل كبائعة متجولة ، تم اختطافها من طرف صاحبة وكر للدعارة بمنطقة سيدي بنور بدكالة ضواحي الجديدة، والتي أرغمتها على ممارسة الجنس مع رجال بعد تخديرها بأقراص مهلوسة، ما تسبب في افتضاض بكارتها.

وأكدت المتحدثة أن ابنتها ، تمكنت بمساعدة إحدى الفتيات من الفرار قبل أن تتمكن صاحبة الشبكة من إعادتها وإرغامها على ممارسة البغاء والدعارة رفقة العديد من الفتيات، وتناول مخدر "المعجون"، داعية المصالح الأمنية بمنطقة سيدي بنور إلى التدخل وإنقاذ ابنتها من هذه الشبكة الإجرامية.