عاجل...تأجيل أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين ﻿

قرر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، قبل قليل من يومه الجمعة 13 أبريل، تأجيل أشغال الجلسة إلى يوم الاثنين 16 أبريل.

"شوف تيفي"

قرر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، قبل قليل من يومه الجمعة 13 أبريل، تأجيل أشغال الجلسة إلى يوم الاثنين 16 أبريل.

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن النقيب محمد زيان وخلال نهاية الجلسة، تقدم باعتذاره لجميع الحاضرين بالقاعة رقم 7 بسبب ما صدر منه.

وأشار الموفد إلى أن المحامي سعد السهلي المنتمي لهيئة الدفاع عن بوعشرين، وقبل قرار التأجيل، التمس من القاضي بوشعيب فريح الإبقاء على شكايتين فقط ويتعلق الأمر بشكاية خلود الجابري وشكاية نعيمة لحروري.