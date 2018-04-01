الهواري تغالط الرأي العام... أكدت أنها ليست شاكية أو مشتكية صحيح ولكن هل جلست فوق فخد بوعشرين وقبلك رغما عنك وحيدليك حوايجك؟ ﻿

صدقت أمال الهواري عندما أكدت في رسالتها للملك أنها ليست شاكية أو مشتكية بتوفيق بوعشرين، وجانبت الصواب حينما قالت أن ملف ناشر مجموعة ''أخبار اليوم المغربية'' لا تربطها به أية صلة وأن الفرقة الوطنية

شوف تيفي

صدقت أمال الهواري عندما أكدت في رسالتها للملك أنها ليست شاكية أو مشتكية بتوفيق بوعشرين، وجانبت الصواب حينما قالت أن ملف ناشر مجموعة "أخبار اليوم المغربية" لا تربطها به أية صلة وأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أقحمتها قسرا في لائحة المطالبات بالحق المدني.

فإعلانها أنها لم تقدم لشكاية ضد بوعشرين، لا يبرر مضمون المغالطات الكبيرة التي دونتها في رسالتها التي أخطأت العنوان، كما لا يعني أنها غير متورطة في ملف الصحفي المعتقل، بدليل ظهورها الواضح رفقة هذا الأخير في تسجيلين... مصورين بتاريخ 26 أكتوبر 2016 وسط حزمة الأشرطة الجنسية التي حجزتها الشرطة لحظة اعتقال المتهم من مقر مكتبه بشارع الجيش الملكي بالدار البيضاء، وهما التسجيلان اللذين تصل مدة أحدهما إلى 20 دقيقة والآخر 11 دقيقة.

صحيح أن المعنية بالأمر ليست مشتكية أو شاكية كما قالت في رسالتها، وصحيح أنها ليست موضوع بحث في هذه القضية، لكن ظهورها في الأشرطة الجنسية لبوعشرين يستدعي ضرورة الإستماع إليها للإدلاء بأقوالها، كما أن تأكيدها لحقيقة ما هو مصور في هذه التسجيلات، يستوجب من الناحية القانونية ضرورة إدراجها في لائحة المطالبات بالحق المدني على غرار أخريات، وهو ما يعني أنه ليس من حقها أن تقرر في مسألة حضورها من عدمه إلى جلسات المحاكمة، لأن قاضي هيئة البث في ملف النازلة هو المخول له قانونا أن يحسم في هذا الأمر وليس أمال الهواري الملزمة بالإمتثال لقرارات المحكمة وحضور جلسات المتابعة والإدلاء بأقوالها في قضية ظهورها في الأشرطة الجنسية.

في هذه الجلسات بإمكان الصحفية المتدربة أن تتنازل لبوعشرين أو تدلي بتصريحات حرة تورط أو تبرىء بوعشرين مما هو موثق في الأشرطة التي تجمعها به، لكن ليس بإمكانها أن تهين القضاء وتقلل من نزاهته وشأنه من خلال رسالة مسيسة من إخراج المحامي الذي يهدف من خلالها إلى التأثير على مسار الملف لتبرئة موكله بوعشرين من تهم ثابتة بقوة الصوت والصورة.

لذلك فإن الأسئلة الحقيقية التي يتوجب طرحها على المتزوجة أمال الهواري والتي تشكل مفتاح تورطها من عدمه في ملف بوعشرين هي هل أنت من تظهر في التسجيلين المشار إليهما، جالسة فوق فخدي بوعشرين منزوعة القميص وغطاء الرأس؟ هل أنت ما كانت يقبلك بوعشرين بطريقة "البوش أبوش"؟ هل أنت من وضع بوعشرين يديه بين فخديها وتلمس فرجها وهو في حالة هيجان؟

لا أعتقد أن الهواري التي راسلت الديوان الملكي ولبست ثوب المرأة الشريفة والمتزوجة العفيفة التي اغتصبها الإعلام وجيش الفايسبوك، وقالت بأن الشرطة أقحمتها ظلما وعدوانا في ملف بوعشرين، ستكون لها القدرة الكافية على الإجابة على هذه الأسئلة الحقيقية، بالنفي، لأنها ستكون ملزمة في هذه الحالة بطلب إجراء خبرة على تسجيلاتها... لتكذيب ما هو وارد فيها، لكن ذلك غير ممكن وليس في صالحها، كما ليس في صالح المغتصب بوعشرين الذي سبق أن منع دفاعه من التقدم بطلب من هذا النوع...إذن عِوَض أن تحاول السيدة أمال الهواري أن تتلاعب بمشاعر الرأي العام بطلبها الغريب عدم حضورها إلى المحكمة أن تطالب بعرض فيديوهاتها أمام الرأي العام وتترك له حريةً الحكم، ثم مادخل الملك في قضيتك ، فالمحكمة هي المعنية وانت طرف في قضية أقحمت نفسك فيها عندما اختليت أو اختلى بك بوعشرين بالقوة أو بمحض إرادتك قوليها للمحكمة...انتهى الكلام