عاجل وبالصور..شاب شرمل خطيبتو وخلاها كلها دميات ونقلوها للمستشفى بين الحياة والموت بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، استقبل قبل قليل من يومه الجمعة، فتاة شابة ما بين الحياة والموت، تلقت العديد من الطعنات في مناطق مختلفة من جسدها.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مستشفى البوافي بالبيضاء، استقبل قبل قليل من يومه الجمعة، فتاة شابة ما بين الحياة والموت، تلقت العديد من الطعنات في مناطق مختلفة من جسدها.

وأوضح المصدر ذاته أن نقاشا بين شاب وخطيبته بالقرب من محطة القطار "الوازيس"، انتهى بقيام الشاب بتوجيه العديد من الطعنات لخطيبته بواسطة سلاح أبيض، قبل أن يفر من عين المكان إلى وجهة غير معلومة، تاركا إياها غارقة في بحر من الدماء.

وأشار ذات المصدر إلى أن مواطنين، حضروا الواقعة منذ البداية، وحاولوا التدخل لإيقاف الشاب، إلا أن خطيبته طالبتهم بالابتعاد وعدم الاقتراب.