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بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 19:05 مثير وبالصورة..هذا آخر ما كتباتو صاحبة فضيحة الفيديو الجنسي المباشر على الفيسبوك | مجتمع
مثير وبالصورة..هذا آخر ما كتباتو صاحبة فضيحة الفيديو الجنسي المباشر على ''الفيسبوك''
بعد تعرضها لانتقادات لاذعة عبر العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو مباشر، ظهرت خلاله وهي تمارس الجنس مع شاب، تفاعلت ''س.أ'' ونشرت تدوينة ساخرة، أشارت من خلالها إلى أن

 ''شوف تيفي''

بعد تعرضها لانتقادات لاذعة عبر العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو مباشر، ظهرت خلاله وهي تمارس الجنس مع شاب، تفاعلت ''س.أ'' ونشرت تدوينة ساخرة، أشارت من خلالها إلى أن والدتها ''منفتحة''، إلا أنها غاضبة منها.

وتفاعل العشرات من النشطاء مع هذه التدوينة، حيث عبر العديد منهم عن دهشتم من ردة فعلها، حيث كان البعض يعتقد على أنها ستعبر عن ندمها الشديد وتعترف بخطئها .

تجدر الإشارة إلى أن بعض المعطيات التي تم تداولها، تشير إلى أن الأمر يتعلق بشابة في عقدها الثاني، تقطن بمدينة ''فلورنسا'' بإيطاليا.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مدينة فلورنسا التدوينة الفتاة النشطاء

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