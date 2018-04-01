هذه آخر تداعيات الفضيحة الجنسية التي سقط فيها رئيس أمريكا ترامب ﻿

ينوي مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق دعوى التشهير التي أقامتها ضده وترامب ستورمي دانييلز الممثلة الإباحية.

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ينوي مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق دعوى التشهير التي أقامتها ضده وترامب ستورمي دانييلز الممثلة الإباحية.

وحسب تقارير دولية، فإن محامي ترامب أبلغ محكمة لوس أنجيليس الجزئية يوم الخميس بنية تعليق الدعوى على أساس أن تحقيقا جنائيا يجري حاليا يتداخل مع الحقائق في هذه القضية، في إشارة إلى أن شهادته قد يستخدمها الإدعاء لبناء قضية جنائية ذات صلة ضده.

وأضافت المصادر ذاتها، أن محامي الممثلة الإباحية يتوقع أن محامي ترامب سيرفض الإدلاء بشهادته أمام المحكمة إن فشل مسعاه.

تجدر الإشارة، إلى أن محامي ترامب نفى تقديمه مبلغ قدره 130 ألف دولار للممثلة الإباحية، التي زعمت أنها مارست الجنس مرة مع ترامب في العام 2006 وتم تقديم هذا المبلغ لها قبيل الإنتخابات الرئاسية في العام 2016 لتتكتم على الأمر. وتقول إن نفي كوهين سيجعلها تبدو كاذبة وهي تقاضيه الآن للتشهير بها.