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بالصور..لأول مرة..رامز جلال يكشف عن برنامجه الرمضاني الجديد

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 18:20 بالصور..لأول مرة..رامز جلال يكشف عن برنامجه الرمضاني الجديد | ثقافة و فنون
بالصور..لأول مرة..رامز جلال يكشف عن برنامجه الرمضاني الجديد
كشف رامز جلال عن العديد من الصور الخاصة ببرنامجه الرمضاني، والذي تم تصويره بروسيا تزامنا مع فعاليات كأس العالم الصيف المقبل.

"شوف تيفي"

كشف رامز جلال عن العديد من الصور الخاصة ببرنامجه الرمضاني، والذي تم تصويره بروسيا تزامنا مع فعاليات كأس العالم الصيف المقبل.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية فقد قام فريق عمل البرنامج بإنشاء صفحة رسمية خاصة ببث كافة أخبار البرنامج، ونشر الصور الخاصة به، وهو أمر يقوم به رامز جلال لأول مرة منذ البدء في تقديم هذة النوعية من البرامج خاصة بالمقالب، ومازال هناك شهر كامل على بدء عرض البرنامج.

تجدر الإشارة إلى أن آخر نسخة من برنامج رامز جلال، تم تصويرها بالإمارات، وقد عرفت مشاركة نجوم عالميين وعرب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البرنامج الرمضاني كأس العالم صفحة رسمية

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