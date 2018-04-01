أمال الهواري تقع في المحظور.. أقحمت الملك في قضية بوعشرين عن طريق رسالة دونتها بمكتب زيان ووضعتها بصفحتها الفايسبوكية قبل الديوان الملكي ﻿

ما دَخْل الملك في قضية بوعشرين؟؟؟ سؤال موجه لآمال الهواري المتورطة في بعض أشرطة الجنس المحجوزة بمكتب ناشر يومية أخبار اليوم وموقعي ''اليوم 24'' و''سلطانة''، تعقيبا على رسالة التظلم التي دونتها بمكتب

شوف تيفي

ما دَخْل الملك في قضية بوعشرين؟؟؟ سؤال موجه لآمال الهواري المتورطة في بعض أشرطة الجنس المحجوزة بمكتب ناشر يومية أخبار اليوم وموقعي "اليوم 24" و"سلطانة"، تعقيبا على رسالة التظلم التي دونتها بمكتب المحامي زيان ووضعتها مساء يومه الجمعة بصفحتها الفايسبوكية أولا قبل المشور السعيد بالدار البيضاء في تصرف عنيد و خارج عن نطاق الأخلاق بتاتا ، علما أن محامي المعنية بالأمر هو إسحاق شارية وليس رئيس حزب "السبع"!!

أمال الهواري التي تبدو في نظر مقربين منها، تائهة ولا تدري ما تفعل بعد صدمة ثبوت تورطها في مشاهد... موثقة بالصوت والصورة في تسجيلات ...بمكتب الصحفي بوعشرين، فقدت البوصلة وأصبحت تسير في اتجاه المجهول، ويظهر أن مزايدات المحامي زيان وتسخينات رفيقه شارية ستقودها لا محالة إلى ما هو أسوأ، خصوصا بعد إقدامها على هذه الخطوة "غير الموفقة" التي أقحمت الملك في ملف أخلاقي لا زالت أطوار التقاضي في شأنه سارية أمام القضاء، إن لم نقل أنها لم تتجاوز بعد مرحلة دفوعاتها الشكلية والمسطرية، أمال الهواري كان من الأجدر بها، أن تترك الملك بعيدا عن هذه القضية الأخلاقية المعززة في بنيانها بشكايات ضحايا وعشرات الأشرطة الدالة على ثبوت أفعال جنسية في حقهن بالإكراه واستغلال النفوذ داخل مكتب المتهم، مع التأكيد أن الهواري كان مفروضا عليها أن ترفع شكواها للقضاء في شأن ما تراه قانونيا ومشروعا في ملف قضيتها المرتبطة بملف بوعشرين، عوض أن أن تلجأ بإيعاز من محامي بوعشرين إلى كتابة رسالة غير مفهومة إلى الملك، الهدف منها هو خدمة مصلحة الصحفي المعتقل، وليس الدفاع عن قضيتها كما تعتقد.

إن كانت مطالب أمال الهواري تنحصر على التماس عدم الحضور إلى جلسات المحكمة أو تأكيد عدم وجود أية علاقة لها بهذا الملف، أو غيرها من الأمور التي تريد من خلالها أن تبقى بعيدة عن مجريات هذه القضية، كان بالإمكان بكل بساطة أن ترفعها إلى هيئة المحكمة التي يروج بها الملف وليس الديوان الملكي، فكل هذا من اختصاصات كاتب الضبط وليس الملك يالسيدة أمال ، وإلا أين إستقلالية القضاء كما تظل آمال الهواري و جوقتها تتشدق بها في كل حين ، كما أن القضاء له من الوسائل والآليات القانونية المشروعة التي تؤكد أو تنفي بكيفية عادلة، إن كانت هناك علاقة لأي شخص بقضية رائجة في محاكمه، لأن الحق يعلو ولا يعلا عليه.