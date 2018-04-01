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رؤية 2020 وإكراهات القطاع السياحي تقود الوزيرة "لمياء بوطالب" لمدينة أكادير‎

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 17:12 رؤية 2020 وإكراهات القطاع السياحي تقود الوزيرة لمياء بوطالب لمدينة أكادير‎ | بوليتيك
رؤية 2020 وإكراهات القطاع السياحي تقود الوزيرة "لمياء بوطالب" لمدينة أكادير‎
حلت كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة، ''لمياء بوطالب'' يوم أمس الخميس بمدينة أكادير، في مهمة عمل قادتها لعقد إجتماع مطول مع عدد من

شوف تيفي:أحمد الهلالي

حلت كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة، "لمياء بوطالب" يوم أمس الخميس بمدينة أكادير، في مهمة عمل قادتها لعقد إجتماع مطول مع عدد من مسوؤولي جهة سوس ومهنيي قطاع السياحة، وذلك في إطار بحث سبل تطوير السياحة بمدينة الإنبعاث، التي تعيش نكسة وركود مهول خلال الآونة الأخيرة.

وخصص اللقاء لمناقشة أحوال القطاع السياحي بجهة سوس ماسة، ومن اجل وضع الخطوط العريضة لخطة عمل هادفة ترمي للنهوض بالقطاع السياحي بمدينة أكادير، وحضر الإجتماع كل من ممثلي السلطات المحلية، ووالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، ورئيس الجهة، وممثلو الشركة المغربية للهندسة السياحية، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، وتباحث الأطراف سبل تحقيق إستراتيجية رؤية 2020، ورصد مكامن الخلل والنواقص التي تشوب السياحة بمدينة أكادير، وكذا التقدم الحاصل في مختلف أوراش الجهة خاصة تطوير الروابط الجوية لفصل الصيف 2018 وفصل الشتاء 2018- 2019 .

وأفاد بلاغ لكتابة الدولة أمس الخميس، أن اللقاء كان أيضا مناسبة لتدارس تأهيل المنتجعات السياحية، والترويج للجهة، والنموذج الجديد للحكامة المحلية للقطاع، وذلك بعد مصادقة مجلس الجهة على مشروع إحداث “شركة التنمية الجهوية” للسياحة.

هذا وتأتي هذه الزيارة بعد توجيه عدد من الحرفيين والمهنيين المشتغلين بالقطاع السياحي لنداءات وشكايات لما يعيشونه من ظروف جد قاهرة بعد التدهور والتراجع المهول للسياحة بمدينة أكادير، والتي جعلت الكثير منهم يعلن إفلاسه، نتيجة عدم تمكنهم من تسديد الديون المتراكمة عليهم بفعل توجيه السياح الوافدين على المنطقة لوجهات أخرى من طرف لوبيات مسيطرة على القطاع، الشيء الذي يجعلهم لا يستفيدون من عائداتهم، إضافة إلى إنتشار الفوضى وتدخل أطراف خارجية بهذا القطاع الحيوي وتلطيخ سمعته.

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شوف تيفي المغرب السياحة قطاع السياحة أكادير لمياء بوطالب

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