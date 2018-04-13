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ضربة معلم: بالصورة .. نجم برازيلي شهير سفيرا لملف المغرب لاحتضان مونديال 2026

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 17:35 ضربة معلم: بالصورة .. نجم برازيلي شهير سفيرا لملف المغرب لاحتضان مونديال 2026 | سبور
ضربة معلم: بالصورة .. نجم برازيلي شهير سفيرا لملف المغرب لاحتضان مونديال 2026
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن لاعب ريال مدريد الاسباني و المنتخب البرازيلي سابقا، روبرتو كارلوس ، سيكون ضمن سفراء الملف المغربي المرشح لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026.

شوف سبور"

 كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن لاعب ريال مدريد الاسباني و المنتخب البرازيلي سابقا، روبرتو كارلوس ، سيكون ضمن سفراء الملف المغربي المرشح لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026.

وسبق للاعب البرازيلي التتويج رفقة المنتخب البرازيلي بكأس العالم سنة 2002، كما سبق له أن لعب مع نادي إنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني. وفاز عدة مرات بلقب دوري أبطال أوروبا وببطولة الليغا الإسبانية ثم كأس السوبر الإسباني.

وينافس المغرب على تنظيم مونديال 2026 إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.

ويذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كانت قد اعلنت أن الكاميروني صامويل إيطو ، والإيفواري ديدييه دروغبا سيكونان من بين سفراء الملف المغربي.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب ريال مدريد الاسباني روبرتو كارلوس الملف المغربي المرشح لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026 الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

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