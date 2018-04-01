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مثير..تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة حول المغربية بطلة الفيديو الجنسي المباشر على ''فيسبوك''

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 17:24 مثير..تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة حول المغربية بطلة الفيديو الجنسي المباشر على فيسبوك | حوادث و حقوق
مثير..تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة حول المغربية بطلة الفيديو الجنسي المباشر على ''فيسبوك''
بعد ساعات من تداول مقطع فيديو مباشر على فيسبوك، ظهرت بالعديد من الصفحات مجموعة من المعطيات بخصوص المغربية بطلة الفيديو الجنسي، والتي أكدت أن الأمر يتعلق بشابة في عقدها الثاني تدعى ''س.أ'' تنحدر من

''شوف تيفي''

بعد ساعات من تداول مقطع فيديو مباشر على فيسبوك، ظهرت بالعديد من الصفحات مجموعة من المعطيات بخصوص المغربية بطلة الفيديو الجنسي، والتي أكدت أن الأمر يتعلق بشابة في عقدها الثاني تدعى ''س.أ'' تنحدر من مدينة مراكش، تقطن بمدينة ''فلورانسا'' الإيطالية.

وتعرف النشطاء في تفاعلهم مع الفيديو الصادم على حساب الفتاة الفيسبوكي، ما جعلهم يوجهون لها انتقادات لاذعة ، قبل أن تعمد إلى حذفه.

وطالب العديد من النشطاء المصالح الأمنية بفتح تحقيق، وإيقاف بطلة الفيديو وعشيقها، بالإضافة إلى فتح تحقيق للكشف عن ''المصائب'' التي تقع بالمجموعة الفيسبوكية التي استغلتها الفتاة لنشر الفيديو الجنسي الفاضح .

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفيسبوك مدينة مراكش فلورنسا الفتاة فيسبوك المصالح الأمنية

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