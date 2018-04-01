مغربيين بغاو يحركو مع صحابهم للخارج لكن تلفو وصحابهم ماتو ﻿

خلف حادث غرق قارب مهاجرين سريين يوم الإثنين الماضي ، موتى ومفقودين، وفي اتصال لشوف تيفي مع أسر المفقودين، فإن أبناءهم الذين كانوا يعملون بمدينة طنجة قرروا بين ليلة وضحاها الهجرة إلى الخارج على متن

شوف تيفي

خلف حادث غرق قارب مهاجرين سريين يوم الإثنين الماضي ، موتى ومفقودين، وفي اتصال لشوف تيفي مع أسر المفقودين، فإن أبناءهم الذين كانوا يعملون بمدينة طنجة قرروا بين ليلة وضحاها الهجرة إلى الخارج على متن أحد القوارب.

وأضافت مصادرنا، أن كل من يحيى الغانمي البالغ من العمر 17 سنة ومعاد أسيدي البالغ 19 عاما واللذان كان يعملان بطنجة رفقة أربعة أصدقاء آخرين ينحدرون جميعا من مدينة الراشيدية، لقوا مصرعهم أثناء غرق القارب، فيما ما لازال كل من يحيى الغانمي ومعاد أسيدي مفقودان.

هذا وعبرت أسر المفقودين عن حزنهم جراء الواقعة، حيث طالبوا من السلطات تكثيف جهودهم من أجل العثور على فلذات أكبادهم.