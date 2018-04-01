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النجم الإيطالي بيرلو: بوفون بالغ في ردة فعله أمام ريال مدريد

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 16:32 النجم الإيطالي بيرلو: بوفون بالغ في ردة فعله أمام ريال مدريد | سبور
النجم الإيطالي بيرلو: بوفون بالغ في ردة فعله أمام ريال مدريد
قال نجم جوفنتوس السابق، أندريا بيرلو، بخصوص ركلة جزاء المثيرة للجدل، التي منحت التأهل لريال مدريد في الوقت بدل للضائع أمام جوفنتوس الايطالي، ''هل هي ركلة جزاء أم لا ؟ هل ممكن أن تحسب.. الحكم في بعض

"شوف سبور"

 قال نجم جوفنتوس السابق، أندريا بيرلو، بخصوص ركلة جزاء المثيرة للجدل، التي منحت التأهل لريال مدريد في الوقت بدل للضائع أمام جوفنتوس الايطالي، "هل هي ركلة جزاء أم لا ؟ هل ممكن أن تحسب.. الحكم في بعض الأحيان باستطاعته تفادي منحها كذلك".

وتابع نجم جوفنتوس السابق، بشأن ردة فعل حارس يوفنتوس جيانلويجي بوفون، قال بيرلو: "أنا أفهم موقف بوفون، لو كنت مكانه كنت سأجّن".

وأضاف: "أتوقع أنه بالغ قليلا بوصفها "جريمة ضد الإنسانية"، ولكن علينا تفهم أن هذه المباراة كانت الأخيرة له في دوري الأبطال، وكان يحلم بإحراز لقبها".

وأكد نجم منتخب إيطاليا السابق أن الهزيمة ستبث خيبة الأمل في معسكر جوفنتوس، ولكن الفريق سيستجمع قواه بعد بضعة أيام ويصب تركيزه على بطولتي الدوري والكأس المحليين.

وكان ريال مدريد، قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تسجيل رونالدو ركلة الجزاء، رغم الهزيمة بنتيجة 1-3، وذلك بعد تفوقه في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب أندريا بيرلو يوفنتوس الإيطالي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد

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