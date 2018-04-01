 هذه أسرار حصول رونالدو على أفضل جسم رياضي يضرب به المثل ﻿
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هذه أسرار حصول رونالدو على أفضل جسم رياضي يضرب به المثل

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 16:21 هذه أسرار حصول رونالدو على أفضل جسم رياضي يضرب به المثل | سبور
هذه أسرار حصول رونالدو على أفضل جسم رياضي يضرب به المثل
أثار كرستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد لكرة القدم، في الآونة الأخيرة، جدلا واسعا في أوساط متتبعي المستديرة، بخصوص حفاظه على جسم رياضي يضرب به المثل بعد تجاوز سن 33 سنة.

" شوف سبور"

أثار كرستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد لكرة القدم، في الآونة الأخيرة، جدلا واسعا في أوساط متتبعي المستديرة، بخصوص حفاظه على جسم رياضي يضرب به المثل بعد تجاوز سن 33 سنة.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل"، عن أسرار خاصة عن نجم الكرة البرتغالية، مشيرة إلى أن رونالدو يعتمد كثيرا على السباحة بعد المباريات، كما يساعده الاستحمام بالماء البارد والساخن بعد المباريات، على إعادة الانتعاش للعضلات.

وأوضحت ذات المصادر، أنه بالرغم من اتباعه طرقا حديثة للتعافي من الإصابات، إلا أن تفانيه واحترافيته هي العامل الأول في حفاظه على لياقة عالية وجسم رياضي ممشوق.

وفي نفس السياق، قال الإنجليزي بول كليمينت، الذي عمل مع رونالدو كمدرب مساعد في ريال مدريد: "أتذكر بعد مباراة لنا بدوري الأبطال في تركيا، عدنا لمدريد في الساعة الثالثة فجرا. جميع اللاعبين أرادوا قيادة سياراتهم والعودة لمنازلهم، لكن رونالدو أصر على ممارسة التعافي بالماء البارد لإراحة العضلات".

ومن جهة أخرى، أكدت تقارير إعلامية أن أسلوب حياة رونالدو، يميل إلى التمرينات داخل الصالات الرياضية، ورفع الأثقال، ولكنه تعلم لاحقا الموازنة بين تدريبات الصالة الرياضية وتمارين كرة القدم.

وأنشأ رونالدو في عام 2013 غرفة خاصة للاستحمام بسائل النيتروجين تبلغ درجات عالية البرودة، وذلك بعد سماعه عن نتائج صحية ممتازة للاعب بايرن ميونيخ فرانك ريبيري، الذي اتبع الأسلوب ذاته.

أما بالنسبة لنظامه الغذائي، فجميع وجباته تتضمن مكونات قليلة الدهون وقليلة السكريات، كما لا يتناول رونالدو المشروبات الكحولية، ولكنه لا يتوانى عن تناول وجبته المفضلة، وهي سمك القد المشوي على الطريقة البرتغالية، من وقت لآخر.

 

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