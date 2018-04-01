قبل المونديال: نيمار يتعافى من الإصابة ﻿

أكد النجم البرازيلي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم نيمار، أنه يحتاج إلى شهر إضافي للتعافي الكامل من العملية الجراحية التي أجراها الشهر الماضي لمعالجة كسر في مشط القدم اليمنى، وذلك حسب ما

"شوف تيفي"

أكد النجم البرازيلي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم نيمار، أنه يحتاج إلى شهر إضافي للتعافي الكامل من العملية الجراحية التي أجراها الشهر الماضي لمعالجة كسر في مشط القدم اليمنى، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الجمعة .

وأكدت الوكالة أن نيمار، قال في مقابلة تبث السبت ووزعت القناة مقتطفات منها الجمعة، "أحتاج إلى نحو شهر، إلا أن الأمر يسير بشكل جيد".

وأشارت الوكالة أن المدرب الإسباني لسان جرمان أوناي إيمري، أكد يومه الجمعة، أن الفحوصات التي أجراها أغلى لاعب في العالم "جيدة"، وأنه بات "قريب من العودة"إلى صفوف الفريق، من دون تحديد موعد نهائي لذلك.