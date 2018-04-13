 الحكم بالسجن على ممثلة عربية وهذا هو السبب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثيـــر.. لطمأنة زوجته دونالد ترامب لجأ لــإف.بي.آي ويطالب بفتح تحقيق بشأن ادعاءات الممثلة الإباحية | دولي

مثيـــر.. لطمأنة زوجته دونالد ترامب لجأ لــ'إف.بي.آي'' ويطالب بفتح تحقيق بشأن ادعاءات الممثلة

مغربيين بغاو يحركو مع صحابهم للخارج لكن تلفو وصحابهم ماتو | حوادث و حقوق

مغربيين بغاو يحركو مع صحابهم للخارج لكن تلفو وصحابهم ماتو

فيديو صادم يهز الفيسبوك..شيبانية عذبات ولد ولدها بطريقة بشعة | حوادث و حقوق

فيديو صادم يهز الفيسبوك..شيبانية عذبات ولد ولدها بطريقة بشعة

الحكم بالسجن على ممثلة عربية وهذا هو السبب | ثقافة و فنون

الحكم بالسجن على ممثلة عربية وهذا هو السبب

عاجل..انطلاق أشغال المحاكمة: بوعشرين محبط ومهزوز ومقادرش يوقف عطاوه كرسي | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال المحاكمة: بوعشرين محبط ومهزوز ومقادرش يوقف عطاوه كرسي

عاجل..تفاصيل جد خطيرة حول اغتصاب طفلة بالجديدة: شدها ولد خالها وصاحبو وتكرفصو عليها في الخلاء | حوادث و حقوق

عاجل..تفاصيل جد خطيرة حول اغتصاب طفلة بالجديدة: شدها ولد خالها وصاحبو وتكرفصو عليها في الخلاء

الفيديو الذي هز المغاربة انتشر.. شاب وشابة يمارسان الجنس على المباشر في فايسبوك ومطالبات باعتقالهما | حوادث و حقوق

الفيديو الذي هز المغاربة انتشر.. شاب وشابة يمارسان الجنس على المباشر في فايسبوك ومطالبات

الصين تستضيف أعمال الاجتماع الوزاري الـ 17 لمنتدى الطاقة الدولي لسنة 2020 بتنظيم مشترك مع المغرب | بوليتيك

الصين تستضيف أعمال الاجتماع الوزاري الـ 17 لمنتدى الطاقة الدولي لسنة 2020 بتنظيم مشترك مع المغرب

لقاءات مكثفة للوزير بوريطة على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ال29 | بوليتيك

لقاءات مكثفة للوزير بوريطة على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ال29

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

الحكم بالسجن على ممثلة عربية وهذا هو السبب

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 16:03 الحكم بالسجن على ممثلة عربية وهذا هو السبب | ثقافة و فنون
الحكم بالسجن على ممثلة عربية وهذا هو السبب
أصدرت محكمة الجنح الإلكترونية في الكويت يوم الأربعاء المنصرم حكما يقضي بسجن الممثلة العراقية مريم حسين لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ حسب صحيفة ''الأنباء'' الكويتية.

شوف تيفي

 أصدرت محكمة الجنح الإلكترونية في الكويت يوم الأربعاء المنصرم حكما يقضي بسجن الممثلة العراقية مريم حسين لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ حسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وجاء ذلك بعدما رفع الفنان الكويتي حسين المنصور دعوى قضائية في حق الممثلة العراقية بتهمة الإساءة إليه في مقطع فيديو عام 2016، حيث عبرت عن عدم احترامها له، وندمها على التعاون معه.

وأَضافت المصادر ذاتها، أن الحكم الصادر الآن، يتضمن إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بعد إدعاء وكيلي الفنان المنصور ضد الممثلة مريم حسين بدفع مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، ولم تحضر مريم حسين للمحاكمة، وصدر الحكم غيابياً، كما قرَّرت المحكمة تغريم الأخيرة بمبلغ 5 ألاف دينار كويتي، وأضافت المصادر أن الممثلة من المنتظر أن تعترض على القرار الصادر من المحكمة حتى لا تتعرَّض للسجن مباشرة فور القبض عليها.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مريم حسين ممثلة عراقية حسين المنصور حبس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري..سعد لمجرد يزور المحامي الوحش موريتي في مكتبه بباريس | ثقافة و فنون

حصري..سعد لمجرد يزور المحامي الوحش موريتي في مكتبه بباريس

مؤثر.. زوج الراحلة الشابة هاجر العدلوني يعود من جديد ويغني الاعتزال | ثقافة و فنون

مؤثر.. زوج الراحلة الشابة هاجر العدلوني يعود من جديد ويغني ''الاعتزال''

مرة أخرى ..الفنان ميمون الوجدي ملقاش باش يتعالج من السرطان وهاشنو وقع ليه فوجدة | ثقافة و فنون

مرة أخرى ..الفنان ميمون الوجدي ملقاش باش يتعالج من السرطان وهاشنو وقع ليه فوجدة

حصري.. هذا جديد واقعة تبادل الفنان الصامد للضرب مع أشخاص آخرين بطنجة والقضية فيها واحد طارت ليه وذنو والاعتداء على شرطي | ثقافة و فنون

حصري.. هذا جديد واقعة تبادل الفنان "الصامد" للضرب مع أشخاص آخرين بطنجة والقضية فيها واحد طارت ليه وذنو والاعتداء على شرطي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...بنكيران يخرج عن صمته في قضية بوعشرين وحامي الدين | بــووز
منذ 2 ساعات

بالفيديو...بنكيران يخرج عن صمته في قضية بوعشرين وحامي الدين

بالفيديو : قنبلة من العيار الثقيل...عالم دين شهير بالمغرب تزوج بامرأة شابة بالفاتحة ومنين حملات منو سمح فيها وولادو تيهددوها إما الإجهاض أو الانتقام( تصريح صادم) | بــووز

بالفيديو : قنبلة من العيار الثقيل...عالم دين شهير بالمغرب تزوج بامرأة شابة بالفاتحة ومنين حملات منو سمح فيها وولادو تيهددوها إما الإجهاض أو الانتقام( تصريح صادم)

توحشناك..لأول مرة في قلب فيلا خالد البوعزاوي..أنا توحشت المغاربة ..مازال ماوصلاتش نوبتي فدوزيم وبغيت نقوليهم راه ماكاينش الخلف ديالي / هاذي هي الطريفة اللي وقعات ليا مع الغرامة فميريكان.. بقينا كانهزو الأورو فالسطولة | توحشناك

توحشناك..لأول مرة في قلب فيلا خالد البوعزاوي..أنا توحشت المغاربة ..مازال ماوصلاتش نوبتي فدوزيم وبغيت نقوليهم راه ماكاينش الخلف ديالي / هاذي هي الطريفة اللي وقعات ليا مع الغرامة فميريكان.. بقينا كانهزو الأورو فالسطولة

سابقة و سار لساكنة مدينة فاس..الطوبيس مبقاش ب4دراهم وهاشحال غادي تخلصو | خارج البلاطو

سابقة و سار لساكنة مدينة فاس..الطوبيس مبقاش ب4دراهم وهاشحال غادي تخلصو

﻿

آخر المستجدات

مثيـــر.. لطمأنة زوجته دونالد ترامب لجأ لــإف.بي.آي ويطالب بفتح تحقيق بشأن ادعاءات الممثلة الإباحية | دولي
منذ 10 دقائق

مثيـــر.. لطمأنة زوجته دونالد ترامب لجأ لــ'إف.بي.آي'' ويطالب بفتح تحقيق بشأن ادعاءات الممثلة

مغربيين بغاو يحركو مع صحابهم للخارج لكن تلفو وصحابهم ماتو | حوادث و حقوق

مغربيين بغاو يحركو مع صحابهم للخارج لكن تلفو وصحابهم ماتو

فيديو صادم يهز الفيسبوك..شيبانية عذبات ولد ولدها بطريقة بشعة | حوادث و حقوق

فيديو صادم يهز الفيسبوك..شيبانية عذبات ولد ولدها بطريقة بشعة

الحكم بالسجن على ممثلة عربية وهذا هو السبب | ثقافة و فنون

الحكم بالسجن على ممثلة عربية وهذا هو السبب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.