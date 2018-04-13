الحكم بالسجن على ممثلة عربية وهذا هو السبب ﻿

أصدرت محكمة الجنح الإلكترونية في الكويت يوم الأربعاء المنصرم حكما يقضي بسجن الممثلة العراقية مريم حسين لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ حسب صحيفة ''الأنباء'' الكويتية.

شوف تيفي

أصدرت محكمة الجنح الإلكترونية في الكويت يوم الأربعاء المنصرم حكما يقضي بسجن الممثلة العراقية مريم حسين لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ حسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وجاء ذلك بعدما رفع الفنان الكويتي حسين المنصور دعوى قضائية في حق الممثلة العراقية بتهمة الإساءة إليه في مقطع فيديو عام 2016، حيث عبرت عن عدم احترامها له، وندمها على التعاون معه.

وأَضافت المصادر ذاتها، أن الحكم الصادر الآن، يتضمن إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بعد إدعاء وكيلي الفنان المنصور ضد الممثلة مريم حسين بدفع مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، ولم تحضر مريم حسين للمحاكمة، وصدر الحكم غيابياً، كما قرَّرت المحكمة تغريم الأخيرة بمبلغ 5 ألاف دينار كويتي، وأضافت المصادر أن الممثلة من المنتظر أن تعترض على القرار الصادر من المحكمة حتى لا تتعرَّض للسجن مباشرة فور القبض عليها.