 طرائف الديربي.. حينما قال اشهر مشجع ودادي في المحكمة إن المحقق رجاوي ﻿
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طرائف الديربي.. حينما قال اشهر مشجع ودادي في المحكمة إن المحقق رجاوي

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 15:51 طرائف الديربي.. حينما قال اشهر مشجع ودادي في المحكمة إن المحقق رجاوي | سبور
طرائف الديربي.. حينما قال اشهر مشجع ودادي في المحكمة إن المحقق رجاوي
غالبا ما يشهد الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء ندية كبيرة داخل أرضية الميدان تتخللها طرائف في المدرجات أو على هامش الديريي الذي يحبس أنفاس البيضاويين.

شوف تيفي

غالبا ما يشهد الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء ندية كبيرة داخل أرضية الميدان تتخللها طرائف في المدرجات أو على هامش الديريي الذي يحبس أنفاس البيضاويين.

وتبقى من أبرز طرائف الديربي التي تجاوزت حدود المنطق في مدرجات مركب محمد الخامس، هي حينما شكك اشهر مشجع ودادي في سنوات التسعينات يدعى الصولدا في نزاهة الأمن وحياده، إذ قال أثناء جلسة محاكمته في أحداث شغب أمام القاضي، "لقد اعترفت تحت الضرب واعترفت ببيع الشهب النارية لأن المحقق كان رجاويا حتى النخاع".

بعد أقوال "الصولدا" اهتزت قاعة المحكمة التي كانت ممتلئة بالرجاويين والوداديين، ولم يجد كاتب الضبط بدا من تدوين أقاويل أكبر مشجعي الوداد الذي خرج سالما من مقلب كاميرا خفية حاول معدها إغراءه بمبلغ مالي كبير مقابل ترديد عبارة «ديما رجا».

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طرائف الديربي مشجع ودادي المحكمة المحقق رجاوي شوف تيفي

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