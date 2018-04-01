عاجل..انطلاق أشغال المحاكمة: بوعشرين محبط ومهزوز ومقادرش يوقف عطاوه كرسي ﻿

انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة 13 أبريل، أشغال محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي.

"شوف تيفي"

انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة 13 أبريل، أشغال محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن توفيق بوعشرين، مثُل أمام القاضي بوشعيب فريح، قبل لحظات، وقد تم تمكينه من كرسي للجلوس، مشيرا إلى أن هذا الأخير ظهر عليه الإحباط خلال دخوله للقاعة رقم 7.

وأكد الموفد إلى أن جميع المصرحات والمشتكيات، تخلفن عن حضور أشغال الجلسة، موضحا أن عبد المولى المروري المنتمي لهيئة الدفاع عن بوعشرين، وخلال ترافعه في إطار تقديم الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية، وصف إثبات براءة بوعشرين بـ "المهمة الصعبة".