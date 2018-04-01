آل الشيخ: لم نتوصل بإنسحاب الرجاء والوداد من البطولة العربية للأندية ﻿

قال طلال آل الشيخ، مدير البطولة العربية للأندية، أن الفرق المغربية ستشارك بصفة رسمية في البطولة العربية، بعد توقيع العقود مع رئيسي الرجاء والوداد البيضاويين.

"شوف سبور"

قال طلال آل الشيخ، مدير البطولة العربية للأندية، أن الفرق المغربية ستشارك بصفة رسمية في البطولة العربية، بعد توقيع العقود مع رئيسي الرجاء والوداد البيضاويين.

وأضاف طلال آل الشيخ "، أن الاتحاد العربي لكرة القدم لم يتوصل بأي شيء بخصوص انسحاب فريقي الرجاء والوداد من المشاركة في البطولة العربية خلال النسخة المقبلة" نافيا الاشاعات التي تم تداولها في شان عدم مشاركة الاندية المغربية في البطولة العربية.

وكانت عدد من الجماهير المغربية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، طلبت من مسؤولي فريقي الرجاء الوداد الرياضيين، بمقاطعة البطولة العربية للأندية، التي سيشارك فيها الفريقين الصيف المقبل، وذلك على خلفية التغريدتين التي نشرها المسؤول الأول عن الكرة السعودية تركي آل الشيخ بخصوص ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026.