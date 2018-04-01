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عاجل..تفاصيل جد خطيرة حول اغتصاب طفلة بالجديدة: شدها ولد خالها وصاحبو وتكرفصو عليها في الخلاء

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 14:53 عاجل..تفاصيل جد خطيرة حول اغتصاب طفلة بالجديدة: شدها ولد خالها وصاحبو وتكرفصو عليها في الخلاء | حوادث و حقوق
عاجل..تفاصيل جد خطيرة حول اغتصاب طفلة بالجديدة: شدها ولد خالها وصاحبو وتكرفصو عليها في الخلاء
في جديد واقعة تعرض طفلة تعاني مرض التوحد للاغتصاب، تمكنت مصالح الدرك الملكي بدوار العبابدة ضواحي الجديدة، قبل قليل من يومه الجمعة، من إيقاف ''أ'' البالغ من العمر 15 سنة والذي اعترف باغتصابه للطفلة

"شوف تيفي"

في جديد واقعة تعرض طفلة تعاني مرض  التوحد للاغتصاب، تمكنت مصالح الدرك الملكي بدوار العبابدة ضواحي الجديدة، قبل قليل من يومه الجمعة، من إيقاف "أ" البالغ من العمر 15 سنة والذي اعترف باغتصابه للطفلة البالغة من العمر 8 سنوات.

وأوضحت أسرة الضحية لـ "شوف تيفي" أن الموقوف اعترف بممارسته الجنس على الطفلة من الدبر رفقة ابن خالتها "ت" البالغ من العمر 14 سنة، مشيرة إلى أن هذا الأخير تم هو الآخر إيقافه بعد اعتراف المراهق الأول.

وأشارت الأسرة إلى أن واقعة الاغتصاب، جرت قبل ثلاث أيام بمنطقة خلاء بالدواء قريبة من الحقول.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي دوار العبابدة الاغتصاب المراهق

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