 مثير.. إنسحاب 11 دراج مغربي من طواف المغرب بمرحلة ''أكادير-الصويرة'' ﻿
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مثير.. إنسحاب 11 دراج مغربي من طواف المغرب بمرحلة ''أكادير-الصويرة''

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 14:24 مثير.. إنسحاب 11 دراج مغربي من طواف المغرب بمرحلة أكادير-الصويرة | سبور
مثير.. إنسحاب 11 دراج مغربي من طواف المغرب بمرحلة ''أكادير-الصويرة''
كشف مصدر جد مطلع لموقع ''شوف تيفي'' ،عن إقدام كتيبة المنتخب الوطني للدراجات الهوائية من الإنسحاب صباح اليوم الجمعة بشكل مفاجئ من طواف المغرب في المرحلة الثامنة التي تربط بين مدينة أكادير والصويرة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي


كشف مصدر جد مطلع لموقع ''شوف تيفي'' ،عن إقدام كتيبة المنتخب الوطني للدراجات الهوائية من الإنسحاب صباح اليوم الجمعة بشكل مفاجئ من طواف المغرب في المرحلة الثامنة التي تربط بين مدينة أكادير والصويرة.

وأكد مصدر ''شوف تيفي'' من عين المكان، أن الدراجين المغاربة بالمنتخب الوطني حرف ''أ''، و ''ب'' قدموا إلى خط الإنطلاقة دون إرتدائهم للبدلة الرياضية، وأعلنوا عدم مشاركتهم في هذه المرحلة بشكل جماعي في خطوة غير مسبوقة، وذلك لعدم إستجابة مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لمطالبهم المتمثلة في الدعم المالي، وهو الأمر الذي جعلهم يقررون بشكل رسمي مغادرة غمار الطواف في مرحلته الرابطة بين أكادير والصويرة.

يشار إلى أن طواف المغرب إنطلق يوم 6 أبريل ويستمر إلى غاية 15 منه ويعرف مشاركة 120 متسابقا، يمثلون أزيد من 20 دولة من مختلف القارات، إذ سيقطعون ما طوله 1673 كم، عبر 10 مراحل بمعدل 160 كم في المرحلة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تبفي المغرب طواف المغرب أكادير مرحلة انسحاب

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