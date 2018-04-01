فاخر مدربا للجيش وهذا هو طاقمه المساعد ﻿

كشفت مصادر مطلعة ل''شوف تيفي'' أن إدارة فريق الجيش الملكي توصلت لإتفاق شبه نهائي مع المدرب امحمد فاخر لتدريب الفريق العسكري بداية من الموسم الكروي المقبل خلفا لعبد الرزاق خيري.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة ل"شوف تيفي" أن إدارة فريق الجيش الملكي توصلت لإتفاق شبه نهائي مع المدرب امحمد فاخر لتدريب الفريق العسكري بداية من الموسم الكروي المقبل خلفا لعبد الرزاق خيري.

وقالت المصادر ذاتها، إن فاخر اختار كل من حفيظ عبد الصادق كمساعد له ومصطفى الشادلي كمدرب للحراس والعلوي معدا بدنيا، مبرزة في السياق نفسه أن مدة العقد الذي سيجمع الجيش وفاخر تصل لموسمين.