فاخر مدربا للجيش وهذا هو طاقمه المساعد ﻿

كشفت مصادر مطلعة ل''شوف تيفي'' أن إدارة فريق الجيش الملكي توصلت لإتفاق شبه نهائي مع المدرب امحمد فاخر لتدريب الفريق العسكري بداية من الموسم الكروي المقبل خلفا لعبد الرزاق خيري.
كشفت مصادر مطلعة ل"شوف تيفي" أن إدارة فريق الجيش الملكي توصلت لإتفاق شبه نهائي مع المدرب امحمد فاخر لتدريب الفريق العسكري بداية من الموسم الكروي المقبل خلفا لعبد الرزاق خيري.
وقالت المصادر ذاتها، إن فاخر اختار كل من حفيظ عبد الصادق كمساعد له ومصطفى الشادلي كمدرب للحراس والعلوي معدا بدنيا، مبرزة في السياق نفسه أن مدة العقد الذي سيجمع الجيش وفاخر تصل لموسمين.
وكانت مجموعة من المصادر قد كشفت خلال الأيام القليلة الماضية ان ادارة الجيش تفاضل بين عموتة وفاخر لتدريب الفريق قبل ان يستقر رأي المسؤولين عند "الجنرال" امحمد فاخر.