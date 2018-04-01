 الفيديو الذي هز المغاربة انتشر.. شاب وشابة يمارسان الجنس على المباشر في فايسبوك ومطالبات باعتقالهما ﻿
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الفيديو الذي هز المغاربة انتشر.. شاب وشابة يمارسان الجنس على المباشر في فايسبوك ومطالبات باعتقالهما

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 14:10 الفيديو الذي هز المغاربة انتشر.. شاب وشابة يمارسان الجنس على المباشر في فايسبوك ومطالبات باعتقالهما | حوادث و حقوق
الفيديو الذي هز المغاربة انتشر.. شاب وشابة يمارسان الجنس على المباشر في فايسبوك ومطالبات باعتقالهما
بعد ساعات من انتشار الصور الفاضحة، تفاجأ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' بالمغرب، يومه الجمعة، بتداول الفيديو الجنسي، الذي ظهرت به فتاة وهي غارقة في ممارسة الجنس مع شاب على ''المباشر'' بإحدى

"شوف تيفي"

بعد ساعات من انتشار الصور الفاضحة، تفاجأ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالمغرب، يومه الجمعة، بتداول الفيديو الجنسي، الذي ظهرت به فتاة وهي غارقة في ممارسة الجنس مع شاب على "المباشر" بإحدى المجموعات الفيسبوكية.

ويظهر الفيديو الجنسي الذي تبلغ مدته 6 دقائق الشاب والشابة وهما يمارسان الجنس على المباشر، حيث تفاعل معهما مجموعة من الأشخاص، وذلك لمطالبتهما بالقيام بحركات جنسية معينة.

وصدم آلاف النشطاء من محتوى هذا الفيديو الذي نتحفظ عن نشره، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بالتدخل وفتح تحقيق، حتى يتم إيقاف الشاب والشابة على سلوكهم المشين .

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النشطاء المباشر الجنس الفيديو الجنسي

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