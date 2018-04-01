 رئيس رجاوي سابق يزور النسور قبل ''الديربي البيضاوي'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..تفاصيل جد خطيرة حول اغتصاب طفلة بالجديدة: شدها ولد خالها وصاحبو وتكرفصو عليها في الخلاء | حوادث و حقوق

عاجل..تفاصيل جد خطيرة حول اغتصاب طفلة بالجديدة: شدها ولد خالها وصاحبو وتكرفصو عليها في الخلاء

الفيديو الذي هز المغاربة انتشر.. شاب وشابة يمارسان الجنس على المباشر في فايسبوك ومطالبات باعتقالهما | حوادث و حقوق

الفيديو الذي هز المغاربة انتشر.. شاب وشابة يمارسان الجنس على المباشر في فايسبوك ومطالبات

الصين تستضيف أعمال الاجتماع الوزاري الـ 17 لمنتدى الطاقة الدولي لسنة 2020 بتنظيم مشترك مع المغرب | بوليتيك

الصين تستضيف أعمال الاجتماع الوزاري الـ 17 لمنتدى الطاقة الدولي لسنة 2020 بتنظيم مشترك مع المغرب

لقاءات مكثفة للوزير بوريطة على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ال29 | بوليتيك

لقاءات مكثفة للوزير بوريطة على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ال29

عزيز أخنوش يلتقــي في لندن مع قادة الاتحاد الوطني للمزارعين | بوليتيك

''عزيز أخنوش'' يلتقــي في لندن مع قادة الاتحاد الوطني للمزارعين

هام للراغبين في العمل بالدرك الملكي..هذه هي شروط الترشيح | مجتمع

هام للراغبين في العمل بالدرك الملكي..هذه هي شروط الترشيح

العثماني يقول للمغاربة أنه سيشغل أزيد من مليون مغربي...هاكيفاش وهافوقاش | بوليتيك

العثماني يقول للمغاربة أنه سيشغل أزيد من مليون مغربي...هاكيفاش وهافوقاش

فضيحة تهز المغاربة.. شابة مغربية كتمارس الجنس مع صاحبها في فيديو مباشر بالفيسبوك+صور | حوادث و حقوق

فضيحة تهز المغاربة.. شابة مغربية كتمارس الجنس مع صاحبها في فيديو مباشر بالفيسبوك+صور

حصري..سعد لمجرد يزور المحامي الوحش موريتي في مكتبه بباريس | ثقافة و فنون

حصري..سعد لمجرد يزور المحامي الوحش موريتي في مكتبه بباريس

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

رئيس رجاوي سابق يزور النسور قبل ''الديربي البيضاوي''

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 13:28 رئيس رجاوي سابق يزور النسور قبل الديربي البيضاوي | سبور
رئيس رجاوي سابق يزور النسور قبل ''الديربي البيضاوي''
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، عبدالقادر الرتناني، قام بزيارة للحصة التدربيبة التي أجراها الفريق الأخضر استعدادا لمباراة ''الديربي البيضاوي'' بين الرجاء

شوف سبور''

 

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، عبدالقادر الرتناني، قام بزيارة للحصة التدربيبة التي أجراها الفريق الأخضر استعدادا لمباراة ''الديربي البيضاوي'' بين الرجاء الرياضي و الوداد الرياضي برسم الدورة 25 من البطولة الاحترافية.

وأضافت ذات المصادر،أن الرئيس الرجاوي السابق، طلب من لاعبي الفريق تحقيق نتيجة إيجابية، في ''الديربي'' ، مؤكدا لهم أن حكماء الفريق في طريقهم لحل أزمة الفريق عاجلا

يذكر أن مباراة الديربي البيضاوي'' بين الغريمين التقليديين ستجرى يوم غد السبت بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال ، بملعب مركب محمد الخامس، علما أن مباراة الذهاب، انتهت بهدفين لواحد لصالح الفريق الأخضر.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب عبدالقادر الرتناني الرجاء الرياضي الديربي البيضاوي مركب محمد الخامس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

آل الشيخ: لم نتوصل بإنسحاب الرجاء والوداد من البطولة العربية للأندية | سبور

آل الشيخ: لم نتوصل بإنسحاب الرجاء والوداد من البطولة العربية للأندية

مثير.. إنسحاب 11 دراج مغربي من طواف المغرب بمرحلة أكادير-الصويرة | سبور

مثير.. إنسحاب 11 دراج مغربي من طواف المغرب بمرحلة ''أكادير-الصويرة''

فاخر مدربا للجيش وهذا هو طاقمه المساعد | سبور

فاخر مدربا للجيش وهذا هو طاقمه المساعد

من جديد.. حسبان يغيب عن الجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء!!! | سبور

من جديد.. حسبان يغيب عن الجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء!!!

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

توحشناك..لأول مرة في قلب فيلا خالد البوعزاوي..أنا توحشت المغاربة ..مازال ماوصلاتش نوبتي فدوزيم وبغيت نقوليهم راه ماكاينش الخلف ديالي / هاذي هي الطريفة اللي وقعات ليا مع الغرامة فميريكان.. بقينا كانهزو الأورو فالسطولة | توحشناك
منذ 37 دقيقة

توحشناك..لأول مرة في قلب فيلا خالد البوعزاوي..أنا توحشت المغاربة ..مازال ماوصلاتش نوبتي فدوزيم وبغيت نقوليهم راه ماكاينش الخلف ديالي / هاذي هي الطريفة اللي وقعات ليا مع الغرامة فميريكان.. بقينا كانهزو الأورو فالسطولة

سابقة و سار لساكنة مدينة فاس..الطوبيس مبقاش ب4دراهم وهاشحال غادي تخلصو | خارج البلاطو

سابقة و سار لساكنة مدينة فاس..الطوبيس مبقاش ب4دراهم وهاشحال غادي تخلصو

لأول مرة.. اللاعب الرجاوي السابق عمــر النجاري يستعيد ذكرياته مع الديربي..ها علاش تخليت على الوداد و بعض الرجاويين اتاهموني أنني بعت الماتش ..تعرضات عليا 10 ديال المليون باش نْخَسر فرقتي و رفضت و تظلمت بزاف فالمنتخب المغربي | خارج البلاطو

لأول مرة.. اللاعب الرجاوي السابق عمــر النجاري يستعيد ذكرياته مع الديربي..ها علاش تخليت على الوداد و بعض الرجاويين اتاهموني أنني بعت الماتش ..تعرضات عليا 10 ديال المليون باش نْخَسر فرقتي و رفضت و تظلمت بزاف فالمنتخب المغربي

مؤلم..طفل من برشيد مبقاوش عندو الخلايا ومحتاج لعملية ب300مليون..للمساعدة | حالة خاصة

مؤلم..طفل من برشيد مبقاوش عندو الخلايا ومحتاج لعملية ب300مليون..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

عاجل..تفاصيل جد خطيرة حول اغتصاب طفلة بالجديدة: شدها ولد خالها وصاحبو وتكرفصو عليها في الخلاء | حوادث و حقوق
منذ 24 دقيقة

عاجل..تفاصيل جد خطيرة حول اغتصاب طفلة بالجديدة: شدها ولد خالها وصاحبو وتكرفصو عليها في الخلاء

الفيديو الذي هز المغاربة انتشر.. شاب وشابة يمارسان الجنس على المباشر في فايسبوك ومطالبات باعتقالهما | حوادث و حقوق

الفيديو الذي هز المغاربة انتشر.. شاب وشابة يمارسان الجنس على المباشر في فايسبوك ومطالبات

الصين تستضيف أعمال الاجتماع الوزاري الـ 17 لمنتدى الطاقة الدولي لسنة 2020 بتنظيم مشترك مع المغرب | بوليتيك

الصين تستضيف أعمال الاجتماع الوزاري الـ 17 لمنتدى الطاقة الدولي لسنة 2020 بتنظيم مشترك مع المغرب

لقاءات مكثفة للوزير بوريطة على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ال29 | بوليتيك

لقاءات مكثفة للوزير بوريطة على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ال29

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.