رئيس رجاوي سابق يزور النسور قبل ''الديربي البيضاوي'' ﻿

شوف سبور''
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، عبدالقادر الرتناني، قام بزيارة للحصة التدربيبة التي أجراها الفريق الأخضر استعدادا لمباراة ''الديربي البيضاوي'' بين الرجاء الرياضي و الوداد الرياضي برسم الدورة 25 من البطولة الاحترافية.
وأضافت ذات المصادر،أن الرئيس الرجاوي السابق، طلب من لاعبي الفريق تحقيق نتيجة إيجابية، في ''الديربي'' ، مؤكدا لهم أن حكماء الفريق في طريقهم لحل أزمة الفريق عاجلا
يذكر أن مباراة الديربي البيضاوي'' بين الغريمين التقليديين ستجرى يوم غد السبت بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال ، بملعب مركب محمد الخامس، علما أن مباراة الذهاب، انتهت بهدفين لواحد لصالح الفريق الأخضر.