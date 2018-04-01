رئيس رجاوي سابق يزور النسور قبل ''الديربي البيضاوي'' ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، عبدالقادر الرتناني، قام بزيارة للحصة التدربيبة التي أجراها الفريق الأخضر استعدادا لمباراة ''الديربي البيضاوي'' بين الرجاء

شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، عبدالقادر الرتناني، قام بزيارة للحصة التدربيبة التي أجراها الفريق الأخضر استعدادا لمباراة ''الديربي البيضاوي'' بين الرجاء الرياضي و الوداد الرياضي برسم الدورة 25 من البطولة الاحترافية.

وأضافت ذات المصادر،أن الرئيس الرجاوي السابق، طلب من لاعبي الفريق تحقيق نتيجة إيجابية، في ''الديربي'' ، مؤكدا لهم أن حكماء الفريق في طريقهم لحل أزمة الفريق عاجلا

يذكر أن مباراة الديربي البيضاوي'' بين الغريمين التقليديين ستجرى يوم غد السبت بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال ، بملعب مركب محمد الخامس، علما أن مباراة الذهاب، انتهت بهدفين لواحد لصالح الفريق الأخضر.