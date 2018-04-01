الصين تستضيف أعمال الاجتماع الوزاري الـ 17 لمنتدى الطاقة الدولي لسنة 2020 بتنظيم مشترك مع المغرب ﻿

ستستضيف الصين أعمال الاجتماع الوزاري الـ 17 لمنتدى الطاقة الدولي لسنة 2020 ، بتنظيم مشترك مع المغرب، وفق ما أعلن عنه المنظمون، مساء أمس الخميس، خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري الـ 16 بنيودلهي .

"شوف تيفي"

ستستضيف الصين أعمال الاجتماع الوزاري الـ 17 لمنتدى الطاقة الدولي لسنة 2020 ، بتنظيم مشترك مع المغرب، وفق ما أعلن عنه المنظمون، مساء أمس الخميس، خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري الـ 16 بنيودلهي .

وقال نائب مدير إدارة الطاقة الوطنية في الصين،لي فرانرونغ، في كلمة مقتضبة، "لقد تقرر أن تستضيف الصين أعمال الاجتماع الوزاري الـ 17 لمنتدى الطاقة الدولي لسنة 2020، بتنظيم مشترك مع المغرب، وستساعد حكومتا البلدين بشكل كامل على إنجاح هذا الاجتماع"، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وشاركت المملكة في هذا المنتدى، المنظم على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "مستقبل أمن الطاقة العالمي"، بوفد هام يقوده عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ويتكون من حسن علوي مصطفي نائب سفيرالمملكة المغربية بالهند وعدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة .

وفي الجلسة الختامية للاجتماع، الذي عرف مشاركة 72 دولة، قال الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، سون شيانجينغ، إن هذا الملتقى الدولي،ساهم في تقديم رؤية شاملة وتوجيهات قيمة وإيضاحات هامة حول عدد من القضايا الدولية المرتبطة بقطاع الطاقة، و دعم أسس الشراكة والتعاون في هذا المجال الحيوي.