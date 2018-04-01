 الصين تستضيف أعمال الاجتماع الوزاري الـ 17 لمنتدى الطاقة الدولي لسنة 2020 بتنظيم مشترك مع المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..تفاصيل جد خطيرة حول اغتصاب طفلة بالجديدة: شدها ولد خالها وصاحبو وتكرفصو عليها في الخلاء | حوادث و حقوق

عاجل..تفاصيل جد خطيرة حول اغتصاب طفلة بالجديدة: شدها ولد خالها وصاحبو وتكرفصو عليها في الخلاء

الفيديو الذي هز المغاربة انتشر.. شاب وشابة يمارسان الجنس على المباشر في فايسبوك ومطالبات باعتقالهما | حوادث و حقوق

الفيديو الذي هز المغاربة انتشر.. شاب وشابة يمارسان الجنس على المباشر في فايسبوك ومطالبات

الصين تستضيف أعمال الاجتماع الوزاري الـ 17 لمنتدى الطاقة الدولي لسنة 2020 بتنظيم مشترك مع المغرب | بوليتيك

الصين تستضيف أعمال الاجتماع الوزاري الـ 17 لمنتدى الطاقة الدولي لسنة 2020 بتنظيم مشترك مع المغرب

لقاءات مكثفة للوزير بوريطة على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ال29 | بوليتيك

لقاءات مكثفة للوزير بوريطة على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ال29

عزيز أخنوش يلتقــي في لندن مع قادة الاتحاد الوطني للمزارعين | بوليتيك

''عزيز أخنوش'' يلتقــي في لندن مع قادة الاتحاد الوطني للمزارعين

هام للراغبين في العمل بالدرك الملكي..هذه هي شروط الترشيح | مجتمع

هام للراغبين في العمل بالدرك الملكي..هذه هي شروط الترشيح

العثماني يقول للمغاربة أنه سيشغل أزيد من مليون مغربي...هاكيفاش وهافوقاش | بوليتيك

العثماني يقول للمغاربة أنه سيشغل أزيد من مليون مغربي...هاكيفاش وهافوقاش

فضيحة تهز المغاربة.. شابة مغربية كتمارس الجنس مع صاحبها في فيديو مباشر بالفيسبوك+صور | حوادث و حقوق

فضيحة تهز المغاربة.. شابة مغربية كتمارس الجنس مع صاحبها في فيديو مباشر بالفيسبوك+صور

حصري..سعد لمجرد يزور المحامي الوحش موريتي في مكتبه بباريس | ثقافة و فنون

حصري..سعد لمجرد يزور المحامي الوحش موريتي في مكتبه بباريس

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

الصين تستضيف أعمال الاجتماع الوزاري الـ 17 لمنتدى الطاقة الدولي لسنة 2020 بتنظيم مشترك مع المغرب

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 13:08 الصين تستضيف أعمال الاجتماع الوزاري الـ 17 لمنتدى الطاقة الدولي لسنة 2020 بتنظيم مشترك مع المغرب | بوليتيك
الصين تستضيف أعمال الاجتماع الوزاري الـ 17 لمنتدى الطاقة الدولي لسنة 2020 بتنظيم مشترك مع المغرب
ستستضيف الصين أعمال الاجتماع الوزاري الـ 17 لمنتدى الطاقة الدولي لسنة 2020 ، بتنظيم مشترك مع المغرب، وفق ما أعلن عنه المنظمون، مساء أمس الخميس، خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري الـ 16 بنيودلهي .

"شوف تيفي"

ستستضيف الصين أعمال الاجتماع الوزاري الـ 17 لمنتدى الطاقة الدولي لسنة 2020 ، بتنظيم مشترك مع المغرب، وفق ما أعلن عنه المنظمون، مساء أمس الخميس، خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري الـ 16 بنيودلهي .

وقال نائب مدير إدارة الطاقة الوطنية في الصين،لي فرانرونغ، في كلمة مقتضبة، "لقد تقرر أن تستضيف الصين أعمال الاجتماع الوزاري الـ 17 لمنتدى الطاقة الدولي لسنة 2020، بتنظيم مشترك مع المغرب، وستساعد حكومتا البلدين بشكل كامل على إنجاح هذا الاجتماع"، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وشاركت المملكة في هذا المنتدى، المنظم على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "مستقبل أمن الطاقة العالمي"، بوفد هام يقوده عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ويتكون من حسن علوي مصطفي نائب سفيرالمملكة المغربية بالهند وعدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة .

وفي الجلسة الختامية للاجتماع، الذي عرف مشاركة 72 دولة، قال الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، سون شيانجينغ، إن هذا الملتقى الدولي،ساهم في تقديم رؤية شاملة وتوجيهات قيمة وإيضاحات هامة حول عدد من القضايا الدولية المرتبطة بقطاع الطاقة، و دعم أسس الشراكة والتعاون في هذا المجال الحيوي.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الصين الطاقة الدولي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

لقاءات مكثفة للوزير بوريطة على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ال29 | بوليتيك

لقاءات مكثفة للوزير بوريطة على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ال29

عزيز أخنوش يلتقــي في لندن مع قادة الاتحاد الوطني للمزارعين | بوليتيك

''عزيز أخنوش'' يلتقــي في لندن مع قادة الاتحاد الوطني للمزارعين

العثماني يقول للمغاربة أنه سيشغل أزيد من مليون مغربي...هاكيفاش وهافوقاش | بوليتيك

العثماني يقول للمغاربة أنه سيشغل أزيد من مليون مغربي...هاكيفاش وهافوقاش

الوزير بوريطة: رؤية الملك محمد السادس للعمل العربي المشترك تنطلق من المساءلة التي يفرضها الواقع العربي الراهن | بوليتيك

الوزير بوريطة: رؤية الملك محمد السادس للعمل العربي المشترك تنطلق من المساءلة التي يفرضها الواقع العربي الراهن

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

توحشناك..لأول مرة في قلب فيلا خالد البوعزاوي..أنا توحشت المغاربة ..مازال ماوصلاتش نوبتي فدوزيم وبغيت نقوليهم راه ماكاينش الخلف ديالي / هاذي هي الطريفة اللي وقعات ليا مع الغرامة فميريكان.. بقينا كانهزو الأورو فالسطولة | توحشناك
منذ 37 دقيقة

توحشناك..لأول مرة في قلب فيلا خالد البوعزاوي..أنا توحشت المغاربة ..مازال ماوصلاتش نوبتي فدوزيم وبغيت نقوليهم راه ماكاينش الخلف ديالي / هاذي هي الطريفة اللي وقعات ليا مع الغرامة فميريكان.. بقينا كانهزو الأورو فالسطولة

سابقة و سار لساكنة مدينة فاس..الطوبيس مبقاش ب4دراهم وهاشحال غادي تخلصو | خارج البلاطو

سابقة و سار لساكنة مدينة فاس..الطوبيس مبقاش ب4دراهم وهاشحال غادي تخلصو

لأول مرة.. اللاعب الرجاوي السابق عمــر النجاري يستعيد ذكرياته مع الديربي..ها علاش تخليت على الوداد و بعض الرجاويين اتاهموني أنني بعت الماتش ..تعرضات عليا 10 ديال المليون باش نْخَسر فرقتي و رفضت و تظلمت بزاف فالمنتخب المغربي | خارج البلاطو

لأول مرة.. اللاعب الرجاوي السابق عمــر النجاري يستعيد ذكرياته مع الديربي..ها علاش تخليت على الوداد و بعض الرجاويين اتاهموني أنني بعت الماتش ..تعرضات عليا 10 ديال المليون باش نْخَسر فرقتي و رفضت و تظلمت بزاف فالمنتخب المغربي

مؤلم..طفل من برشيد مبقاوش عندو الخلايا ومحتاج لعملية ب300مليون..للمساعدة | حالة خاصة

مؤلم..طفل من برشيد مبقاوش عندو الخلايا ومحتاج لعملية ب300مليون..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

عاجل..تفاصيل جد خطيرة حول اغتصاب طفلة بالجديدة: شدها ولد خالها وصاحبو وتكرفصو عليها في الخلاء | حوادث و حقوق
منذ 24 دقيقة

عاجل..تفاصيل جد خطيرة حول اغتصاب طفلة بالجديدة: شدها ولد خالها وصاحبو وتكرفصو عليها في الخلاء

الفيديو الذي هز المغاربة انتشر.. شاب وشابة يمارسان الجنس على المباشر في فايسبوك ومطالبات باعتقالهما | حوادث و حقوق

الفيديو الذي هز المغاربة انتشر.. شاب وشابة يمارسان الجنس على المباشر في فايسبوك ومطالبات

الصين تستضيف أعمال الاجتماع الوزاري الـ 17 لمنتدى الطاقة الدولي لسنة 2020 بتنظيم مشترك مع المغرب | بوليتيك

الصين تستضيف أعمال الاجتماع الوزاري الـ 17 لمنتدى الطاقة الدولي لسنة 2020 بتنظيم مشترك مع المغرب

لقاءات مكثفة للوزير بوريطة على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ال29 | بوليتيك

لقاءات مكثفة للوزير بوريطة على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ال29

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.