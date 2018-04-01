من جديد.. حسبان يغيب عن الجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء!!! ﻿

كشفت مصادر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إمكانية غياب سعيد حسبان عن فعاليات الجمع العام الاستثنائي المقرر إجراؤه بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء بداية من الساعة السادسة و

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إمكانية غياب سعيد حسبان عن فعاليات الجمع العام الاستثنائي المقرر إجراؤه بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء بداية من الساعة السادسة و النصف مساء.

وحسب ذات المصادر، فإن حسبان يرغب في تسليم الرئاسة بنفسه لرئيس جديد بعدما رفض مقترح إحداث لجنة مؤقتة لتسيير النادي إلى غاية نهاية الموسم الحالي، موضحا أن كل ما يروج بخصوص مرور الجمع العام في أجواء رياضية وسليمة لا أساس لها من الصحة، علما أن الرئيس الحالي رفض بصفة نهائية تقديم استقالته.

وفي نفس السياق، أكد حسبان بأن المنخرطين الجدد هم من لهم الحق في المطالبة باستقالة ثلثي المكتب الحالي حسب القانون الأساسي للفريق علما أن مجموعة من المنخرطين الأخرين لم يحددوا اننخراطهم كما أن هناك آخرين تم التشطيب عليهم.