 لوموند: هذه هي نقط الخلاف بين المغرب والاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص كأس العالم 2026 ﻿
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لوموند: هذه هي نقط الخلاف بين المغرب والاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص كأس العالم 2026

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 12:55 لوموند: هذه هي نقط الخلاف بين المغرب والاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص كأس العالم 2026 | سبور
لوموند: هذه هي نقط الخلاف بين المغرب والاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص كأس العالم 2026
تطرقت صحيفة '' لوموند الفرنسية''، للخلاف القائم بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، بخصوص ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، خاصة في ظل الاشاعات التي تتحدث عن

" شوف سبور"

تطرقت صحيفة " لوموند الفرنسية"، للخلاف القائم بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، بخصوص ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، خاصة في ظل الاشاعات التي تتحدث عن اتفاق دعم قام به رئيس " فيفا" جياني انفانتينو مع لجنة ترشيح الملف الثلاثي الذي يضم كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وذكرت الصحفية، أن من بين القضايا التي فجرت الخلاف بين لجنة الترشيح المغربي، والفيفا، قيام الأخير بتشكيل فريق عمل مكون من 5 أشخاض، ترتبط مهمته بالتحري والتدقيق في جميع النقاط المرتبطة بملفات الترشيح المقدمة كي يتم قبولها أو رفضها، والتي تضم إسمين مهمين، يتقدمهما المحامي السويسري ماركو فيليجير.

وكشفت صحيفة الاتحاد الاشتراكي نقلا عن " الموندو"، في تصريح لأحد المقربين من مسؤولي الملف المغربي ، أن هناك رغبة بعدم تمرير ملف الترشيح المغربي أمام مؤتمر فيفا بموسكو يوم 13 يونيو حيث تسعى الفيفا إلى إقصاء المغرب مبكرا قائلا :" سنقبل بالخسارة إن كانت بطريقة عادلة".

وحسب ذات المصادر، فإن من بين الخلافات الأخرى، ما يرتبط بحصوص البث التلفزيوني لمبارات كأس العالم والتي ستشرف عليها كل من القنوات الامريكية" فوكس نيوز" " إن بي سي" و" تيليموندو" حيث حددت "فيفا" شروط جزائية في العقد بين القانتين حيث سوف يدر العقد عليهم مبلغا كبيرا يقدر بـ 302 مليون دولار، وهذا في حال فوز أمريكا بتنظيم كأس العالم 2026.


 

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شوف سبور المغرب فيفا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ملف ترشيح المغرب كأس العالم 2026 أمريكا كندا مكسيك

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