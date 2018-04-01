بالفيديو .. وفد فيفا يزور ملاعب الملف الثلاثي الذي يضم أمركيا والمكسيك وكندا ﻿

زارت لجنة التقييم التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم، ملاعب الملف الثلاثي الذي يضم كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، استعدادا لتقديم ملفها قبل المرور لمرحلة التصويت لاستضافة نهائيات كأس

" شوف سبور"

زارت لجنة التقييم التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم، ملاعب الملف الثلاثي الذي يضم كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، استعدادا لتقديم ملفها قبل المرور لمرحلة التصويت لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.

وبدأت اللجنة زيارتها من مكسيكو سيتي يوم الاثنين الماضي، بحيث شملت تفقد بعض المنشآت المقترحة لاستضافة كأس العالم، من الملاعب إلى مراكز التمرين والمقرات المحتملة لإقامة المنتخبات قبل نحو شهرين على موعد التصويت على البلد المضيف للبطولة العالمية.

وتنتهي الجولة الأمريكية للجنة اليوم الجمعة، بعد زيارة مدن أتلانتا ونيويورك ونيوجرسي الأمريكية، إضافة إلى تورونتو الكندية.