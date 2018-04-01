''عزيز أخنوش'' يلتقــي في لندن مع قادة الاتحاد الوطني للمزارعين ﻿

عقد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اجتماعًا في لندن مع قادة الاتحاد الوطني للمزارعين ، وعلى رأسهم مدير التعاون الدولي بالاتحاد الوطني للمزارعين، ''نيك

''شوف تيفي''



عقد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اجتماعًا في لندن مع قادة الاتحاد الوطني للمزارعين ، وعلى رأسهم مدير التعاون الدولي بالاتحاد الوطني للمزارعين، ''نيك فون''، وحضر اللقاء كل من عبد السلام أبودرار سفير المغرب بالأمم المتحدة و توماس رايلي سفير المملكة المتحدة لدى المغرب.

و أعرب الوزير عن الاهتمام بنموذج NFU للمغرب الذي راهن بموجب خطة المغرب الأخضر على تنظيم نسيج المهنيين كرافعة لتطوير وتعزيز القطاع الزراعي، على اعتبار NFU مثالا في الإجراءات التي تشمل المساعدة التقنية للمزارعين من خلال التدريب وتبادل الخبرات ، وتحقيق الدراسات الاستراتيجية على القطاعات الزراعية ودعم الترويج التجاري للمنتجات الزراعية.

وتمت الاشارة إلى أهمية الشراكة الفلاحية بين المغرب وبريطانيا، والقفزة النوعية التي حققتها المبادلات بين البلدين، وعن إرادتهما المشتركة لاستكشاف واستثمار كافة الإمكانيات التي لم تستغل بعد على مستوى التعاون والمبادلات الثنائية في القطاع.

كما أشار ''عزيز أخنوش '' إلى الجهود الرئيسية المبذولة من أجل إعادة هيكلة المنظمات بين المهنيين في المغرب وعبّر عن أهمية استكشاف طرق لتطوير التعاون الثنائي العملي والثري ومتنوعة.