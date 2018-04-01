سابقة... انسحاب 12 دراج مغربي من طواف المغرب و جامعة بلماحي في ورطة ﻿

أكد مصدر قريب من الجامعة الملكية المغربية لرياضة الدراجات، اليوم الجمعة، أن 12 دراجا مغربيا انسحب بشكل رسمي من طواف المغرب خلال مراحله الأخيرة.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

أكد مصدر قريب من الجامعة الملكية المغربية لرياضة الدراجات، اليوم الجمعة، أن 12 دراجا مغربيا انسحب بشكل رسمي من طواف المغرب خلال مراحله الأخيرة.

وأفادت ذات المصادر، أن هناك أيادي خفية لعبت دورا جوهريا في تحريض الدراجين لعدم إتمام مشاركتهم في المنافسة وحمل قميص المنتخب المغربي، في الوقت الذي يعرف الحدث نجاحا ومتابعة إعلامية مهمة، موضحة أن المجموعة توصلت بكامل مستحقاتها المادية، ولم تحقق نتائج متميزة مقارنة مع المشاركين الأجانب وعلى رأسهم الدراج الإيطالي جاكوب ماريزكو.

وفي نفس السياق، أفادت مصادر مطلعة، أن سبب تخلف الدراجين المغاربة على مواصلة مشاركتهم يعود لعدم توصلهم بالمستحقات المالية المتعلقة بمصروف الجيب.