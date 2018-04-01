هام للراغبين في العمل بالدرك الملكي..هذه هي شروط الترشيح ﻿

ينظم الدرك الملكي مباراة من أجل انخراط تلاميذ دركيين لسنة 2018، وعلى الراغبين في الانخراط التوفر على الشروط التالية:

"شوف تيفي"



ينظم الدرك الملكي مباراة من أجل انخراط تلاميذ دركيين لسنة 2018، وعلى الراغبين في الانخراط التوفر على الشروط التالية:

- جنسية مغربية؛

- العزب والبالغين من العمر 18 سنة على الأقل و24 سنة على الأكثر إلى غاية،01 شتنبر 2018؛

- حاصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2018 أو سنة 2017؛

- ذوي بنية جسدية جيدة؛

- متوفرين على قامة لا تقل على: -1.70 م للذكور؛

-1.68 م للإناث.

-غير مطرودين من إحدى الوظائف العمومية؛

- بدون سوابق عدلية؛

- أن يتم قبول ترشيحهم من طرف لجنة الإنتقاء.

ويتكون ملف الإنتقاء:

- طلب خطي يحمل المعلومات التالية:

* هوية المترشح(ة)؛

* رقم البطاقة الوطنية للتعريف؛

* رقم مسار والرقم الوطني للطالب(ة)؛

* العنوان الكامل، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

- نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا لسنة 2017، أو شهادة متابعة الدراسة بمستوى الثانية من سلك البكالوريا للسنة الجارية، عليها تاشيرة نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛

- بيان النقط العام الأصلي للسنتين الأولى والثانية من سلك البكالوريا، يحمل رقم مسار والرقم الوطني للطالب(ة)؛

- نسخة من عقد الإزدياد محررة باللغتين العربية والفرنسية؛

- نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف؛

- نسخة من السجل العدلي؛

- نسخة من بطاقة السوابق؛

- شهادة العزوبة؛

- شهادة السكنى؛

- صورتين فوتوغرافيتين للتعريف (4*4) تحملان الإسم العائلي والشخصي للمرشح(ة)؛

- ظرفين عليهما طابع بريدي والعنوان المظبوط للمرشح(ة).

وعلى المترشحين المستوفين للشروط المحددة، أن يضعوا ملفات ترشيحهم ما بين 15 أبريل 2018 و15 ماي 2018 بأحد مراكز امتحان الدرك الملكي التالية التابعة لمحل إقامتهم:- الحسيمة - بوعرفة - الجديدة - كلميم - خنيفرة - ورزازات- أكادير - الخميسات - الراشيدية - القنيطرة - الناظور - طنجة- بني ملال - الدار البيضاء - الصويرة - سيدي قاسم - الرباط - سطات- خريبكة - الداخلة - فاس - العيون - آسفي- تازة - تطوان - مكناس - مراكش - وجدة

وسيتم انتقاء المرشحون من طرف اللجنة، وبعد دراسات الملفات، سيتوصلون في الوقت المناسب، باستدعاء فردي يحمل المعلومات الضرورية لاجتياز المباراة،

ويمكن للمرشح ربط الإتصال هاتفيا بالقيادة العليا للدرك الملكي ابتداء من 25 يونيو 2018، للتأكد من قبول ملفه من أجل اجتياز المباراة التي ستشمل موضوعين كتابيين باللغتين العربية والفرنسية في مراكز الإمتحانات السالفة الذكر.