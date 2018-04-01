عاجــــل: تعيين مدرب جديد لبايرن ميونخ خلفا ليوب هاينكس ﻿

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عبر حسابه الرسمي على تويتر خبر تعيين الكرواتي نيكو كوفاتش مدربا جديدا للوحش البافاري خلفا للمدرب الحالي المؤقت يوب هاينكس يومه الجمعة.

شوف سبور

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عبر حسابه الرسمي على تويتر خبر تعيين الكرواتي نيكو كوفاتش مدربا جديدا للوحش البافاري خلفا للمدرب الحالي المؤقت يوب هاينكس يومه الجمعة.

وأضاف بايرن ميونخ، أن المدرب الكرواتي سيستهل مهامه رفقة النادي الألماني ابتداء من فاتح يوليوز المقبل.

وجاء فى تغريدة نادى بايرن ميونخ، على لسان برازو المدير الرياضى للفريق البافارى، "سيتولى نيكو كوفاتش قيادة تدريب بايرن ميونخ بداية من 1 يوليوز 2018، بعد أن وقع على عقد لمدة 3 سنوات أمس" .

ومن جهة أخرى، أوقعت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يومه الجمعة بايرن ميونخ مع ريال مدريد.