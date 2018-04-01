حصري..سعد لمجرد يزور المحامي الوحش موريتي في مكتبه بباريس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد، قام بزيارة أمس الخميس، إلى مكتب المحامي الفرنسي ''موريتي''، وذلك بعد أيام قليلة من تغيبه عن جلسة مثوله أمام قاضي التحقيق.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد، قام بزيارة أمس الخميس، إلى مكتب المحامي الفرنسي "موريتي"، وذلك بعد أيام قليلة من تغيبه عن جلسة مثوله أمام قاضي التحقيق.

وأوضح الموفد أن هذه الزيارة التي قام بها لمجرد، جاءت على ما يبدو للنقاش حول الخطوات المقبلة التي سيتم القيام بها، قبل مثوله يوم 9 يونيو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الفتاة الفرنسية لورا بريول"، أجرت في 9 أبريل، الاختبار الطبي الذي ستظهر نتائجه التي يعول عليها محاميها الخاص من أجل تأكيد فقدانها لكليتها اليسرى بسبب تعرضها للتعنيف على يد لمجرد.