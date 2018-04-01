بعد فضيحة التسريبات ..أوروبــا تلاحق صاحب ''فيسبوك'' ﻿

طالبت المفوضية الأوروبية،أمس الخميس، فيسبوك بـ''التعاون الكامل'' مع المحققين الأوربيين، لمعرفة ما إذا كانت بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي من بين تلك التي جمعتها شركة ''كامبريدج أناليتيكا''.

''شوف تيفي''

طالبت المفوضية الأوروبية،أمس الخميس، فيسبوك بـ''التعاون الكامل'' مع المحققين الأوربيين، لمعرفة ما إذا كانت بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي من بين تلك التي جمعتها شركة ''كامبريدج أناليتيكا''.

وفي هـذا الصدد قالت المفوضة الأوروبية للمسائل القضائية فيرا جوروفا، بعد إجرائها حديثا ''بنّاءً ومفتوحا'' مع نائبة رئيس مجموعة فيسبوك شيريل ساندبرغ، إنّ ''ما يقلقني خصوصا، هي معلومات المواطنين الأوروبيين الذين طالتهم الفضيحة''.

ويواجه فيسبوك انتقادات منذ فضيحة جمع ''كامبريدج أناليتيكا'' بيانات المستخدمين الشخصية واختراق خصوصيتهم، من أجل تطوير برمجية تتيح التكهن والتأثير على صوت الناخبين من أجل إمالة كفة حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية في العام 2016، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربي''.

واعتذر زوكيربرغ الثلاثاء الماضي، أمام مجلس الشيوخ الأميركي في إطار هذه الفضيحة. وقال إن مجموعته ''تعمل'' مع المدعي العام الخاص روبرت مولر الذي يعتبر أن الإنترنت ولا سيما ''فيسبوك'' شكلتا منصة لعملية دعائية واسعة النطاق مصدرها روسيا خلال الحملة الرئاسية الأميركية في العام 2016.

هــذا وأقرّ الاتحاد الأوروبي بأن ما يصل الى 2.7 مليون شخص أوروبي ربما وقعوا ضحية فضيحة تسريب بيانات فيسبوك.