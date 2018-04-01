منير الحدادي يلجأ للمحكمة الرياضية للمشاركة في المونديال رفقة المنتخب المغربي ﻿

قدم منير الحدادي لاعب الافيس الأسباني، طلب الى المحكمة الرياضية ''الطاس''، للنظر في إمكانية مشاركته رفقة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا .

"شوف سبور"

قدم منير الحدادي لاعب الافيس الأسباني، طلب الى المحكمة الرياضية "الطاس"، للنظر في إمكانية مشاركته رفقة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا .

وقالت "الطاس " في بيان لها: "لقد بدأنا إجراءات التحكيم في قضية منير الحدادي ".

وينتظر الحدادي والجامعة المغربية لكرة القدم، القرار النهائي في منتصف ماي المقبل، من أجل تواجد الحدادي في لائحة المشاركين في "المونديال".

وكانت جامعة لقجع قد قدمت دعوى سابقة الى الإتحاد الدولى لكرة القدم فى مارس الماضي من أجل ضم اللاعب، لكن الطلب قوبل بالرفض.

وكان منير الحدادي قد راسل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل تأهيله لحمل قميص المنتخب الوطني خلال الاستحقاقات المقبلة ، و تغيير جنسيته الرياضية.

وسبق للحدادي أن رفض دعوة المنتخب المغربي من أجل حمل القميص الوطني ، حيث فضل الانضمام للمنتخب الإسباني حينما كان ديل بوسكي مديرا فنيا للاروخا

ويذكر أن الحدادي لم يشارك في أي مباراة منذ مباراة مقدونيا عن التصفيات الأوربية في شتنبر 2014، بعد خوضه 15 دقيقة فقط ، وهو الأمر الذي يبدو قد دفع اللاعب إلى البحث عن تغيير موقفه.