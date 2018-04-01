 منير الحدادي يلجأ للمحكمة الرياضية للمشاركة في المونديال رفقة المنتخب المغربي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري..سعد لمجرد يزور المحامي الوحش موريتي في مكتبه بباريس | ثقافة و فنون

حصري..سعد لمجرد يزور المحامي الوحش موريتي في مكتبه بباريس

بعد فضيحة التسريبات ..أوروبــا تلاحق صاحب فيسبوك | نت 2.0

بعد فضيحة التسريبات ..أوروبــا تلاحق صاحب ''فيسبوك''

فضيحة تهز الجديدة:مراهق اغتصب طفلة كاتعاني من مرض التوحد | حوادث و حقوق

فضيحة تهز الجديدة:مراهق اغتصب طفلة كاتعاني من مرض التوحد

غريب...طفل يخرج للحياة بعد أربع سنوات من وفاة والديه+صور | منوعات

غريب...طفل يخرج للحياة بعد أربع سنوات من وفاة والديه+صور

الوزير بوريطة: رؤية الملك محمد السادس للعمل العربي المشترك تنطلق من المساءلة التي يفرضها الواقع العربي الراهن | بوليتيك

الوزير بوريطة: رؤية الملك محمد السادس للعمل العربي المشترك تنطلق من المساءلة التي يفرضها الواقع

مستجدات صــادمة.. مديرثانوية وحارس عام في قلب فضيحة التحرش الجنسي بأستاذات والنقابة الوطنية للتعليم تدخل على الخط (التفاصيل الكاملة) | مجتمع

مستجدات صــادمة.. مديرثانوية وحارس عام في قلب فضيحة التحرش الجنسي بأستاذات والنقابة الوطنية

برافو وبالصور.. رجل شرطة في موقف إنساني رائع بقلب الدارالبيضاء | مجتمع

برافو وبالصور.. رجل شرطة في موقف إنساني رائع بقلب الدارالبيضاء

بث مباشر : قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا | بووز

بث مباشر : قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كارثة كادت أن تهز مستشفى ابن سينا والناس كانو غادي يموتو | حوادث و حقوق

كارثة كادت أن تهز مستشفى ابن سينا والناس كانو غادي يموتو

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

منير الحدادي يلجأ للمحكمة الرياضية للمشاركة في المونديال رفقة المنتخب المغربي

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 09:57 منير الحدادي يلجأ للمحكمة الرياضية للمشاركة في المونديال رفقة المنتخب المغربي | سبور
منير الحدادي يلجأ للمحكمة الرياضية للمشاركة في المونديال رفقة المنتخب المغربي
قدم منير الحدادي لاعب الافيس الأسباني، طلب الى المحكمة الرياضية ''الطاس''، للنظر في إمكانية مشاركته رفقة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا .

"شوف سبور"

 

قدم منير الحدادي لاعب الافيس الأسباني، طلب الى المحكمة الرياضية "الطاس"، للنظر في إمكانية مشاركته رفقة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا .

وقالت "الطاس " في بيان لها: "لقد بدأنا إجراءات التحكيم في قضية منير الحدادي ".

وينتظر الحدادي والجامعة المغربية لكرة القدم، القرار النهائي في منتصف ماي المقبل، من أجل تواجد الحدادي في لائحة المشاركين في "المونديال".

وكانت جامعة لقجع قد قدمت دعوى سابقة الى الإتحاد الدولى لكرة القدم فى مارس الماضي من أجل ضم اللاعب، لكن الطلب قوبل بالرفض.

وكان منير الحدادي قد راسل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل تأهيله لحمل قميص المنتخب الوطني خلال الاستحقاقات المقبلة ، و تغيير جنسيته الرياضية.

وسبق للحدادي أن رفض دعوة المنتخب المغربي من أجل حمل القميص الوطني ، حيث فضل الانضمام للمنتخب الإسباني حينما كان ديل بوسكي مديرا فنيا للاروخا

ويذكر أن الحدادي لم يشارك في أي مباراة منذ مباراة مقدونيا عن التصفيات الأوربية في شتنبر 2014، بعد خوضه 15 دقيقة فقط ، وهو الأمر الذي يبدو قد دفع اللاعب إلى البحث عن تغيير موقفه.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب منير الحدادي المنتخب المغربي الجامعة المغربية لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم المحكمة الرياضية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجـــــل.. بي إن سبور تعلن رسميا غياب نجم المنتخب التونسي عن مونديال روسيا | سبور

عاجـــــل.. بي إن سبور تعلن رسميا غياب نجم المنتخب التونسي عن مونديال روسيا

هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الديربي البيضاوي | سبور

هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الديربي البيضاوي

قرعة نصف نهاية الدوري الأوروبي تسفر عن مباريات قوية | سبور

قرعة نصف نهاية الدوري الأوروبي تسفر عن مباريات قوية

خطير.. انفجار قنبلة وسط ملعب يسفر عن مقتل 5 مشجعين وإصابة 12 آخرين | سبور

خطير.. انفجار قنبلة وسط ملعب يسفر عن مقتل 5 مشجعين وإصابة 12 آخرين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مؤلم..طفل من برشيد مبقاوش عندو الخلايا ومحتاج لعملية ب300مليون..للمساعدة | حالة خاصة
منذ 35 دقيقة

مؤلم..طفل من برشيد مبقاوش عندو الخلايا ومحتاج لعملية ب300مليون..للمساعدة

بطريقة فنية منظمة العفو الدولية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من أمام البرلمان | خارج البلاطو

بطريقة فنية منظمة العفو الدولية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من أمام البرلمان

حسب زوار معرض أوطو إكسبو بالبيضاء..داسيا/سيات/BMW أسوأ السيارات المعروضة | مال و أعمال

حسب زوار معرض أوطو إكسبو بالبيضاء..داسيا/سيات/BMW أسوأ السيارات المعروضة

حــي المختار السوسي بمدينة تاويررت يتحول إلى قرية لهذه الأســباب | خارج البلاطو

حــي المختار السوسي بمدينة تاويررت يتحول إلى قرية لهذه الأســباب

﻿

آخر المستجدات

حصري..سعد لمجرد يزور المحامي الوحش موريتي في مكتبه بباريس | ثقافة و فنون
منذ 7 دقائق

حصري..سعد لمجرد يزور المحامي الوحش موريتي في مكتبه بباريس

بعد فضيحة التسريبات ..أوروبــا تلاحق صاحب فيسبوك | نت 2.0

بعد فضيحة التسريبات ..أوروبــا تلاحق صاحب ''فيسبوك''

فضيحة تهز الجديدة:مراهق اغتصب طفلة كاتعاني من مرض التوحد | حوادث و حقوق

فضيحة تهز الجديدة:مراهق اغتصب طفلة كاتعاني من مرض التوحد

غريب...طفل يخرج للحياة بعد أربع سنوات من وفاة والديه+صور | منوعات

غريب...طفل يخرج للحياة بعد أربع سنوات من وفاة والديه+صور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.