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غريب...طفل يخرج للحياة بعد أربع سنوات من وفاة والديه+صور

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 09:46 غريب...طفل يخرج للحياة بعد أربع سنوات من وفاة والديه+صور | منوعات
غريب...طفل يخرج للحياة بعد أربع سنوات من وفاة والديه+صور
شهدت مقاطعة جيانغسو بالصين، مؤخرا، واقعة مثيرة، حيث رزق زوجان بمولود جديد، لكن الغريب في قصتهما أنهما توفيا قبل ميلاد ابنهما بأربعة أعوام.

"شوف تيفي"

شهدت مقاطعة جيانغسو بالصين، مؤخرا، واقعة مثيرة، حيث رزق زوجان بمولود جديد، لكن الغريب في قصتهما أنهما توفيا قبل ميلاد ابنهما بأربعة أعوام.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية، أمس الخميس، فإن والدي الطفل توفيا معا في حادث سير مروع عام 2013، لكن قبل وفاتهم كان قد قررا تجميد بويضات ملقحة في المختبر، على أمل الحصول على طفل أنابيب.

وأشارت المصادر ذاته أ ن حادثة السير، وقعت قبل أسبوع فقط من الموعد المقرر من زراعة البويضة المخصبة في رحم السيدة "ليو"، موضحة أن الزوجين الراحلين خاضا معارك قضائية من أجل الحصول على حق رعاية البويضات المجمدة التي بلغ عددها أربعة.

 

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المغرب شوف تيفي الصين مقاطعة حادثة سير الزوجان

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