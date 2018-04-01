الوزير بوريطة: رؤية الملك محمد السادس للعمل العربي المشترك تنطلق من المساءلة التي يفرضها الواقع العربي الراهن ﻿

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إن رؤية الملك محمد السادس للعمل العربي المشترك، تنطلق من المساءلة التي يفرضها الواقع العربي الراهن لمحددات هذا العمل وآلياته ونجاعته، ومدى

"شوف تيفي"

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إن رؤية الملك محمد السادس للعمل العربي المشترك، تنطلق من المساءلة التي يفرضها الواقع العربي الراهن لمحددات هذا العمل وآلياته ونجاعته، ومدى تجاوبه مع المتطلبات المتجددة للمجتمعات العربية والتحديات التي يعرفها العصر.

وأبرز بوريطة، الذي ترأس الوفد المغربي في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي إلتأم مساء أمس بالرياض للإعداد للدورة 29 للقمة العربية المقرر عقدها يوم الأحد المقبل بالظهران، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أهمية البعد التنموي في رؤية الملك للعمل العربي المشترك، مذكرا بخطاباته التي تدعو في مختلف المناسبات إلى إعطاء مضمون حقيقي لهذا العمل من خلال بلورة مشروعات ملموسة وإحداث شراكات عربية في مجالات مختلفة وتشبيك المصالح لجعل التنمية المستدامة وخدمة المواطن العربي وكرامته في صلب اهتمامات المنظومة العربية.

وتابع أن هذه القمة تنعقد في ظروف استثنائية يعيشها العالم العربي، من أبرزها التطورات التي شهدتها القضية الفلسطينية في ظل إعلان الإدارة الأمريكية اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.





