خطير.. انفجار قنبلة وسط ملعب يسفر عن مقتل 5 مشجعين وإصابة 12 آخرين ﻿

قتل 5 من الجماهير وأصيب 12 آخرين، يوم أمس الخميس، في بلدة براوة بمنطقة شبيلي السفلي في الصومال بعد انفجار قنبلة في ملعب مكتظ.

'' شوف سبور''

قتل 5 من الجماهير وأصيب 12 آخرين، يوم أمس الخميس، في بلدة براوة بمنطقة شبيلي السفلي في الصومال بعد انفجار قنبلة في ملعب مكتظ.

وأوضحت مصادر أمنية لوسائل الإعلام، أن الانفجار وقع حين كان المتفرجون يشاهدون مباراة لكرة القدم، أسفر عن مقتل 5 مشجعين.

وقال مهاد ضور النائب عن ولاية جنوب غرب الصومال إن ''القنبلة قتلت خمسة أشخاص وأصابت 12 آخرين في ملعب كرة القدم. وجميع القتلى والجرحى من الجمهور''.

ونقلت رويترز عن الشرطي محمد آدن من ''نعتقد أن حركة الشباب وراء (الهجوم) وأن الهدف ان مسؤولين لم يكونوا جالسين في وقت المباراة. القنبلة كانت مزروعة هناك وجرى التحكم فيها عن بعد على ما يبدو''.