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كارثة كادت أن تهز مستشفى ابن سينا والناس كانو غادي يموتو

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 08:00 كارثة كادت أن تهز مستشفى ابن سينا والناس كانو غادي يموتو | حوادث و حقوق
كارثة كادت أن تهز مستشفى ابن سينا والناس كانو غادي يموتو
كاد تعطل مصعد بمستشفى العياشي التابع لمديرية المركز ألاستشفائي الجامعي ابن سينا يوم أمس الخميس 13 ابريل لمدة ساعة من الثانية عشر إلى الواحدة زوالا أن يؤدي بحياة ممرضتان وثلات أطر طبية ومواطنين لولا

"شوف تيفي"

كاد تعطل مصعد بمستشفى العياشي التابع لمديرية المركز ألاستشفائي الجامعي ابن سينا يوم أمس الخميس 13 ابريل لمدة ساعة من الثانية عشر إلى الواحدة زوالا أن يؤدي بحياة ممرضتان وثلات أطر طبية ومواطنين لولا ألالطاف الالهية.

العطب خلق حالة من الدعر والهلع و تسبب في اختناق ممرضة نقلت على وجه السرعة الى مستشفى مولاي عبدالله بسلا لتلقي العلاج ولقد سبق تنبيه مدير المركز الاستشفائي ومن خلاله وزارة الصحة يقول مصدرنا كون العاملين و المرضى يعانون تكرار الاعطاب بمصاعد المستشفيات التابعة للمديرية المذكورة يطول أمدها في غياب الصيانة والمراقبة علما أن المركز الذي يتوفر على 45 مصعدا وخمس ناقلة للمعدات تشهد بين الفينة والاخرى أعطاب متكررة يتطلب معها نقل المرضى عبر الأدرج مما يزيد من معاناة العاملين والمرضى إلا أن مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا لم يستسغ هذه الوقائع التي أثيرت أكثر من مرة ليصدر معها بيانا حقيقة بتاريخ 31 غشت 2017 يهم المصاعد المتواجدة بالمستشفيات التي يديرها علما أنه لحدود كتابة هذه السطور تتواجد مجموعة من المصاعد يعرف الجميع أنها معطلة ، مرة اخرى يقول نفس المصدر نثير أنتباه الوزير المحترم أن مديرية المركز الاستشفائي تعيش مجموعة من الاختلالات تهم جوانب التسيير والتدبير وجب معها التدخل العاجل من أجل إرجاع الامور الى نصابها كما نطالب بفتح تحقيق جدي ومسؤول في واقعة مستشفى العياشي التي كادت ان تكون كارثية على غرار حادثة المستشفى الاقليمي محمد الخامس بمكناس التي أدت إلى بفاة مأسوية لمستشار جماعي ومتقاعد بوزارة الصحة أم أن فتح التحقيق وربط المسؤولية بالمحاسبة رهين بسقوط الأرواح وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من المكتب النقابي للمستشفى المذكور فإن الحادث خلق حالة من الدعر والهلع و تسبب في اختناق ممرضة نقلت على وجه السرعة الى المستشفى .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مستشفى ابن سينا الممرضات المواطنين

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