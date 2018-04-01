فاخر يعود لأحضان فريق الجيش الملكي ﻿

كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي وقع فريق الجيش الملكي لكرة القدم، على عقد مبدئي مع الإطار الوطني امحمد فاخر للإشراف على الفريق العسكري لمدة تمتد إلى موسمين بداية من الموسم المقبل.

شوف سبور

كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي وقع فريق الجيش الملكي لكرة القدم، على عقد مبدئي مع الإطار الوطني امحمد فاخر للإشراف على الفريق العسكري لمدة تمتد إلى موسمين بداية من الموسم المقبل.

وقرر الفريق العسكري التخلي عن خدمات المدرب الحالي عبد الرزاق خيري مباشرة بعد نهاية الموسم، والاشتغال للعودة إلى الألقاب التي سبق وحققها مع المدرب السابق للنسور امحمد فاخر.

ومعلوم أن الجنرال غادر الرجاء بعد دخوله في خلافات مع الرئيس سعيد حسبان كما أنه رفض العديد من العروض ليتفرغ لقضيته مع القلعة الخضراء بعدما رفعها للمحكمة الدولية "الطاس".