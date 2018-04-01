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حضيو راسكم..هذا هي الحالة الجوية ليوم الجمعة

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 07:02 حضيو راسكم..هذا هي الحالة الجوية ليوم الجمعة | مجتمع
حضيو راسكم..هذا هي الحالة الجوية ليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومه الجمعة، نزول أمطار أو زخات مطرية قد تكون قوية محليا وعاصفية في بعض الأحيان بكل من السواحل والسهول الشمالية ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية

شوف تيفي + و م ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومه الجمعة، نزول أمطار أو زخات مطرية قد تكون قوية محليا وعاصفية في بعض الأحيان بكل من السواحل والسهول الشمالية ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والريف والأطلس.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا ومصحوبة بأمطار أو زخات مطرية متفرقة بسوس والمنطقة الشرقية مع تساقطات ثلجية كثيفة فوق الأطلسين المتوسط والكبير التي يفوق علوها 1500 م، في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا بباقي الأرجاء. وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الغربي بمنطقة طنجة والسواحل الشمالية والمرتفعات والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و04 درجات بالمرتفعات، وما بين 4 و9 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط وولماس، وما بين 8 و13 درجة بباقي المناطق الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بالأقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 7 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و18 درجة بطنجة واللوكوس والسايس وهضاب الفوسفاط وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 17 و23 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي، وما بين 23 و28 درجة بسفوح الجنوب الشرقي وشمال المناطق الجنوبية، وما بين 26 و31 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان خلال الصباح ما بين طنجة وطرفاية، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي المناطق.

 

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